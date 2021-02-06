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Bloomberg: вакцина "Спутник V" - крупнейший научный прорыв России со времен СССР

21:18 06.02.2021 Фото: pixabay
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"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", вакцина "Спутник V" стала фаворитом среди вакцин от коронавируса — пишет Bloomberg.

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Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg.

Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.

На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Источник: РИА Новости

вакцина "Спутник V" коронавирус
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