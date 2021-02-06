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Пассажирский Airbus A320 рейса Москва - Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается в Шереметьево

21:24 06.02.2021 Фото: pixabay
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Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя около 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м над Тверской областью подал сигнал тревоги и изменил курс.

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Пассажирский самолет Москва - Амстердам подал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва - Амстердам, подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя около 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м над Тверской областью подал сигнал тревоги и изменил курс.

В настоящее время он движется в сторону Москвы на высоте около 8,5 тыс. м.

Ситуация с возвращением рейса Москва - Амстердам в Шереметьево не представляет угрозы для жизни и здоровья пассажиров, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17:00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС

рейс Москва - Амстердам сигнал тревоги Airbus A320
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