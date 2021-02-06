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При этих симптомах коронавируса необходимо срочно бежать к врачу, заявил врач

21:32 06.02.2021 Фото: https://pixnio.com/
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Врач призвал сразу уйти на самоизоляцию, если есть основные симптомы заболевания — кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура и утомляемость.

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Врач назвал симптомы COVID-19, требующие срочного визита к врачу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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При этих симптомах коронавируса необходимо срочно бежать к врачу, заявил врачСнижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627Ещё 1320 новостей

Если человек ощущает боль в груди, проблемы с дыханием, речью или сложности с передвижением, ему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщил главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — сказал он Daily Express.

Врач призвал сразу уйти на самоизоляцию, если есть основные симптомы заболевания — кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура и утомляемость.

самоизоляция симптомы коронавируса
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