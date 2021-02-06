Кто бы мог подумать: назвали, чем опасен чеснок!

Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Названа опасность чеснока

Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.

По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.

"Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден", — говорится в статье.

Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.

Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Источник: РИА Новости