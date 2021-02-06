06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кто бы мог подумать: назвали, чем опасен чеснок!

21:46 06.02.2021 Фото: https://pixnio.com/
1

Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

% name% title
Названа опасность чеснока

Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.
По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.
"Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден", — говорится в статье.

Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.

Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Источник: РИА Новости 

опасность чеснока чеснок
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сколько чеснока съедаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Простые способы использования аспирина в быту. Такого вы точно не знали!
22:30 06-02-2021
Простые способы использования аспирина в быту. Такого вы точно не знали!
NASA показало ослепительной красоты Магелланово облако
22:17 06-02-2021
NASA показало ослепительной красоты Магелланово облако
Свободолюбивое Новолуние 11 февраля 2021: что суперважного несет Луна в Водолее каждому знаку зодиака на 28 дней
22:11 06-02-2021
Свободолюбивое Новолуние 11 февраля 2021: что суперважного несет Луна в Водолее каждому знаку зодиака на 28 дней
Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк отмечается 7 февраля 2021 года: Что это за праздник и какие он имеет традиции ?
22:00 06-02-2021
Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк отмечается 7 февраля 2021 года: Что это за праздник и какие он имеет традиции ?
Прокурора по делам Алексея Навального взяли под госзащиту 2
21:54 06-02-2021
Прокурора по делам Алексея Навального взяли под госзащиту
Кто бы мог подумать: назвали, чем опасен чеснок!
21:46 06-02-2021
Кто бы мог подумать: назвали, чем опасен чеснок!
При этих симптомах коронавируса необходимо срочно бежать к врачу, заявил врач
21:32 06-02-2021
При этих симптомах коронавируса необходимо срочно бежать к врачу, заявил врач
Сильный ритуал на деньги «Волшебная девятка» поможет стать богатым каждому
21:30 06-02-2021
Сильный ритуал на деньги «Волшебная девятка» поможет стать богатым каждому
Пассажирский Airbus A320 рейса Москва - Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается в Шереметьево
21:24 06-02-2021
Пассажирский Airbus A320 рейса Москва - Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается в Шереметьево
Bloomberg: вакцина "Спутник V" - крупнейший научный прорыв России со времен СССР
21:18 06-02-2021
Bloomberg: вакцина