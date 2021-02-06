Прокурора по делам Алексея Навального взяли под госзащиту

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах с оппозиционером Алексеем Навальным, находится под государственной защитой, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана", - сказал собеседник агентства.
В связи с чем в отношении нее были приняты меры защиты, источник не уточнил.
В сопровождении охранников прокурор появилась на заседании Симоновского суда Москвы в Мосгорсуде 2 февраля, в котором рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по так называемому делу "Ив Роше", а также на заседании мирового суда 5 февраля, где она поддерживает обвинение в отношении оппозиционера по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
Екатерина Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Ранее, согласно данным открытых источников, она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу столицы.
Она теперь во всех судах Навального будет обвинителем, экономно охранять только одного прокурора...