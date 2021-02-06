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Прокурора по делам Алексея Навального взяли под госзащиту

21:54 06.02.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах с оппозиционером, дали личную охрану.

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Прокурора по делам Навального взяли под государственную защиту

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах с оппозиционером Алексеем Навальным, находится под государственной защитой, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана", - сказал собеседник агентства.

В связи с чем в отношении нее были приняты меры защиты, источник не уточнил.

В сопровождении охранников прокурор появилась на заседании Симоновского суда Москвы в Мосгорсуде 2 февраля, в котором рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по так называемому делу "Ив Роше", а также на заседании мирового суда 5 февраля, где она поддерживает обвинение в отношении оппозиционера по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Екатерина Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Ранее, согласно данным открытых источников, она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу столицы.

государственная защита личная охрана Екатерина Фролова Алексей Навальный
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От редакции

Есть в этом необходимость?

Аноним, 06 февраля 2021 22:21
НВР:
Она теперь во всех судах Навального будет обвинителем, экономно охранять только одного прокурора...
Психиатр, 06 февраля 2021 22:30
Правильно. Рэволюционных придурков как саранчи на полях..

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