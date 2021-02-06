Свободолюбивое Новолуние 11 февраля 2021: что суперважного несет Луна в Водолее каждому знаку зодиака на 28 дней

Чего вы хотите добиться до конца сезона Водолея? Работа с фазами Луны может быть отличным способом узнать время вашего следующего проекта.
У всех есть лунный знак, и начало лунного месяца помогает вам решить, в каком направлении должен двигаться ваш знак зодиака.
Каждое новолуние - это шанс начать свое дело и начать проекты.
Поскольку лунный цикл длится 28,5 дней и начинается каждый раз с фазы новолуния, у вас в значительной степени есть один месяц, чтобы начать и заканчивать что-то новое каждый сезон.
11 февраля 2021 года новолуние в Водолее.
Знак Водолея связан с инновациями, поэтому во время этой лунной фазы вы можете начать с ритуала Новолуния, выбрав цель, которая поможет вам стать лучше, чем когда-либо прежде.
Каждый месяц вы можете сосредоточиться на чем-то одном, поэтому определение намерения также будет полезным.
Поскольку Новолуние в Водолее произойдет 11 февраля, запланируйте настройку на достижение одной цели, которая завершится до наступления следующего Новолуния в марте.
Новолуние в Водолее - идеальное время, чтобы выразить намерение.
Установите намерения относительно того, что вы хотели бы проявить в своей жизни сейчас, и эти желания проявятся к концу лунного цикла, если вы приложите усилия, чтобы эти желания осуществились.
Во время фазы новолуния темная сторона Луны обращена к Земле, что делает ее невидимой ночью.
Астрологически -это время взглянуть внутрь себя и свою жизнь и определить свои приоритеты.
Это внутреннее размышление поможет вам сделать шаги, которые вы планируете предпринять.
Это новолуние 11 февраля находится в созвездии Водолея.
Луна в Водолее вызывает потребность в эмоциональной свободе.
Позвольте себе немного личного пространства в это время, но это не значит, что вы должны закрывать людей на несколько дней этой фазы.
Водолей побуждает к социальному взаимодействию, и общение или общение с другими может помочь вам лучше понять себя и свои эмоции.
Водолей - прогрессивный знак, стремящийся к новому и новаторскому.
Подойдите к планам на ближайший месяц творчески и смело.
Не бойтесь решать сложную проблему, сейчас самое время это сделать. Как фиксированный знак зодиака Водолей излучает энергию, побуждающую вас проявлять настойчивость.
Читайте дальше, чтобы узнать, как Новолуние в Водолее повлияет на вас лично по знаку зодиака.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей дружбе, поэтому поставьте перед собой цель, связанную с тем, кем вы хотите быть в окружении других.
Овен, свободная, воздушная энергия, текущая сейчас вокруг, раздувает ваше пламя.
Начинать новое - ваша сильная сторона. Просто сделайте паузу, чтобы подумать о том, чему вы хотите отдать свою энергию.
Новолуния - это время для зажигания, но они также требуют продуманного планирования .
Телец (20 апреля - 20 мая)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей карьере .
Телец, эта высокая вибрационная энергия может показаться немного хаотичной, но она вытолкнет вас из зоны комфорта к лучшему.
Не бойтесь делать прыжки, в которых вы не уверены. Если окупится, окупится по-крупному, а если нет, вы поправитесь.
Убедитесь, что вы знаете, чего хотите, и приступайте к этому без колебаний.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим убеждениям.
Близнецы, эта энергия Водолея - глоток свежего воздуха для вас.
Вы резонируете на той же высокой частоте, что и этот воздушный знак.
Используйте социальный драйв Водолея в сочетании с вашими острыми коммуникативными навыками, чтобы действительно понять, чего и кого вы хотите в своей жизни.
Вы узнаете много нового о себе, общаясь с другими.
Рак (21 июня - 22 июля)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим общим ресурсам.
Рак, вами управляет Луна.
Вы можете чувствовать себя немного приглушенным из-за ее внешнего вида, отсутствующего на небе, но это дает вам еще больше причин заглянуть внутрь, чтобы понять себя.
Водолей побуждает вас к социальному взаимодействию, что также может быть полезно, когда вы разбираетесь в себе.
К кому вы относитесь? На кого бы ты хотел больше походить? На кого ты совсем не хочешь быть похожим? Пришло время планировать свои цели.
Лев (23 июля - 22 августа)
Лев, ты преуспеваешь в социальных ситуациях. Общительный Водолей поощряет эту силу.
Поставьте себя на место и посмотрите, что или кого вы можете найти.
Это поможет вам понять, на чем вы хотите сосредоточиться в этом месяце.
Не бойтесь быть смелым и амбициозным, как если бы вы когда-либо были.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим повседневным обязанностям.
Дева, вам может казаться, что ваш фундамент пошатнулся.
Чувствовать дискомфорт - это нормально, но не позволяйте этому мешать вам пробовать что-то новое.
Это время для вас попробовать что-то новое и немного рискнуть.
Вы по-прежнему можете быть методичными с точки зрения своих долгосрочных целей, но Водолей побуждает вас мыслить нестандартно и проявлять творческий подход, а креативность - это то, в чем вы сияете.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему творчеству.
Весы, сейчас самое время поупражняться в навыках общения с бабочками .
Водолей пробуждает вашу потребность в социальном взаимодействии, даже если это ведет к внутреннему размышлению.
Будьте смелыми и ставьте перед собой амбициозные цели.
Сначала все может показаться шатким, но когда лунный цикл подойдет к концу, вы увидите проявление своих намерений и новое равновесие.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему дому и семье.
Скорпион, хотя вы предпочитаете свою собственную компанию, Водолей призывает вас проявить себя немного больше.
Регулярно проверяйте себя, чтобы всегда чувствовать себя комфортно, но расширение ваших ограничений - это не только тема этого Новолуния, это расширит ваши горизонты.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему стилю общения.
Стрелец, вас ждут новые приключения, так что радуйтесь. Пришло время рискнуть и проверить несколько проб и ошибок.
Все это звучит прямо для вас, но Водолей хочет выйти из вашей зоны комфорта .
Хотя вам нравится быть одиноким волком, попробуйте впустить людей поближе.
Вы можете многому научиться у других людей, и они тоже многому научатся у вас.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему сектору денег и личной собственности.
Козерог, как кардинальный знак зодиака, эта фаза новолуния подталкивает вас к новым проектам в вашей жизни.
Однако энергия Водолея может подталкивать вас к проверке ваших пределов способами, которые кажутся вам чужими или неудобными.
Не бойтесь окунуться в то, где невозможно точно рассчитать результат.
Вы умны, и вы будете во всем разбираться.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей личности.
Водолей, сейчас ваша энергия излучается Луной.
Это время исследований и больших, смелых шагов.
Пришло время поставить свои цели на новую высоту и стремиться к их достижению.
Ваша приверженность позволит вам реализовать эти амбиции до тех пор, пока вы не проявите то, что хотите.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы, сейчас самое время проявить свое великолепное воображение. Водолей призывает вас быть смелыми.
Вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые желания, если сделаете большой шаг вперед, чтобы достичь желаемого.
Хотя вы отлично умеете быть идейным парнем, не бойтесь принимать меры для достижения своих целей.
Источник: https://www.yourtango.com/