Свободолюбивое Новолуние 11 февраля 2021: что суперважного несет Луна в Водолее каждому знаку зодиака на 28 дней

Каждое новолуние - это шанс начать свое дело и начать проекты. Поскольку лунный цикл длится 28,5 дней и начинается каждый раз с фазы новолуния, у вас в значительной степени есть один месяц, чтобы начать и заканчивать что-то новое каждый сезон.

Знак Водолея связан с инновациями, поэтому во время этой лунной фазы вы можете начать с ритуала Новолуния, выбрав цель, которая поможет вам стать лучше, чем когда-либо прежде

Чего вы хотите добиться до конца сезона Водолея? Работа с фазами Луны может быть отличным способом узнать время вашего следующего проекта.

У всех есть лунный знак, и начало лунного месяца помогает вам решить, в каком направлении должен двигаться ваш знак зодиака.

Каждое новолуние - это шанс начать свое дело и начать проекты.

Поскольку лунный цикл длится 28,5 дней и начинается каждый раз с фазы новолуния, у вас в значительной степени есть один месяц, чтобы начать и заканчивать что-то новое каждый сезон.

11 февраля 2021 года новолуние в Водолее.

Знак Водолея связан с инновациями, поэтому во время этой лунной фазы вы можете начать с ритуала Новолуния, выбрав цель, которая поможет вам стать лучше, чем когда-либо прежде.

Каждый месяц вы можете сосредоточиться на чем-то одном, поэтому определение намерения также будет полезным.

Поскольку Новолуние в Водолее произойдет 11 февраля, запланируйте настройку на достижение одной цели, которая завершится до наступления следующего Новолуния в марте.

Новолуние в Водолее - идеальное время, чтобы выразить намерение.

Установите намерения относительно того, что вы хотели бы проявить в своей жизни сейчас, и эти желания проявятся к концу лунного цикла, если вы приложите усилия, чтобы эти желания осуществились.

Во время фазы новолуния темная сторона Луны обращена к Земле, что делает ее невидимой ночью.

Астрологически -это время взглянуть внутрь себя и свою жизнь и определить свои приоритеты.

Это внутреннее размышление поможет вам сделать шаги, которые вы планируете предпринять.

Это новолуние 11 февраля находится в созвездии Водолея.

Луна в Водолее вызывает потребность в эмоциональной свободе.

Позвольте себе немного личного пространства в это время, но это не значит, что вы должны закрывать людей на несколько дней этой фазы.

Водолей побуждает к социальному взаимодействию, и общение или общение с другими может помочь вам лучше понять себя и свои эмоции.

Водолей - прогрессивный знак, стремящийся к новому и новаторскому.

Подойдите к планам на ближайший месяц творчески и смело.

Не бойтесь решать сложную проблему, сейчас самое время это сделать. Как фиксированный знак зодиака Водолей излучает энергию, побуждающую вас проявлять настойчивость.

Читайте дальше, чтобы узнать, как Новолуние в Водолее повлияет на вас лично по знаку зодиака.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей дружбе, поэтому поставьте перед собой цель, связанную с тем, кем вы хотите быть в окружении других.

Овен, свободная, воздушная энергия, текущая сейчас вокруг, раздувает ваше пламя.

Начинать новое - ваша сильная сторона. Просто сделайте паузу, чтобы подумать о том, чему вы хотите отдать свою энергию.

Новолуния - это время для зажигания, но они также требуют продуманного планирования .

Телец (20 апреля - 20 мая)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей карьере .

Телец, эта высокая вибрационная энергия может показаться немного хаотичной, но она вытолкнет вас из зоны комфорта к лучшему.

Не бойтесь делать прыжки, в которых вы не уверены. Если окупится, окупится по-крупному, а если нет, вы поправитесь.

Убедитесь, что вы знаете, чего хотите, и приступайте к этому без колебаний.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим убеждениям.

Близнецы, эта энергия Водолея - глоток свежего воздуха для вас.

Вы резонируете на той же высокой частоте, что и этот воздушный знак.

Используйте социальный драйв Водолея в сочетании с вашими острыми коммуникативными навыками, чтобы действительно понять, чего и кого вы хотите в своей жизни.

Вы узнаете много нового о себе, общаясь с другими.

Рак (21 июня - 22 июля)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим общим ресурсам.

Рак, вами управляет Луна.

Вы можете чувствовать себя немного приглушенным из-за ее внешнего вида, отсутствующего на небе, но это дает вам еще больше причин заглянуть внутрь, чтобы понять себя.

Водолей побуждает вас к социальному взаимодействию, что также может быть полезно, когда вы разбираетесь в себе.

К кому вы относитесь? На кого бы ты хотел больше походить? На кого ты совсем не хочешь быть похожим? Пришло время планировать свои цели.

Лев (23 июля - 22 августа)



Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей личной жизни.

Лев, ты преуспеваешь в социальных ситуациях. Общительный Водолей поощряет эту силу.

Поставьте себя на место и посмотрите, что или кого вы можете найти.

Это поможет вам понять, на чем вы хотите сосредоточиться в этом месяце.

Не бойтесь быть смелым и амбициозным, как если бы вы когда-либо были.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим повседневным обязанностям.

Дева, вам может казаться, что ваш фундамент пошатнулся.

Чувствовать дискомфорт - это нормально, но не позволяйте этому мешать вам пробовать что-то новое.

Это время для вас попробовать что-то новое и немного рискнуть.

Вы по-прежнему можете быть методичными с точки зрения своих долгосрочных целей, но Водолей побуждает вас мыслить нестандартно и проявлять творческий подход, а креативность - это то, в чем вы сияете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему творчеству.

Весы, сейчас самое время поупражняться в навыках общения с бабочками .

Водолей пробуждает вашу потребность в социальном взаимодействии, даже если это ведет к внутреннему размышлению.

Будьте смелыми и ставьте перед собой амбициозные цели.

Сначала все может показаться шатким, но когда лунный цикл подойдет к концу, вы увидите проявление своих намерений и новое равновесие.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему дому и семье.

Скорпион, хотя вы предпочитаете свою собственную компанию, Водолей призывает вас проявить себя немного больше.

Регулярно проверяйте себя, чтобы всегда чувствовать себя комфортно, но расширение ваших ограничений - это не только тема этого Новолуния, это расширит ваши горизонты.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему стилю общения.

Стрелец, вас ждут новые приключения, так что радуйтесь. Пришло время рискнуть и проверить несколько проб и ошибок.

Все это звучит прямо для вас, но Водолей хочет выйти из вашей зоны комфорта .

Хотя вам нравится быть одиноким волком, попробуйте впустить людей поближе.

Вы можете многому научиться у других людей, и они тоже многому научатся у вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашему сектору денег и личной собственности.

Козерог, как кардинальный знак зодиака, эта фаза новолуния подталкивает вас к новым проектам в вашей жизни.

Однако энергия Водолея может подталкивать вас к проверке ваших пределов способами, которые кажутся вам чужими или неудобными.

Не бойтесь окунуться в то, где невозможно точно рассчитать результат.

Вы умны, и вы будете во всем разбираться.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашей личности.

Водолей, сейчас ваша энергия излучается Луной.

Это время исследований и больших, смелых шагов.

Пришло время поставить свои цели на новую высоту и стремиться к их достижению.

Ваша приверженность позволит вам реализовать эти амбиции до тех пор, пока вы не проявите то, что хотите.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)



Новолуние в Водолее привлекает внимание к вашим скрытым врагам.

Рыбы, сейчас самое время проявить свое великолепное воображение. Водолей призывает вас быть смелыми.

Вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые желания, если сделаете большой шаг вперед, чтобы достичь желаемого.

Хотя вы отлично умеете быть идейным парнем, не бойтесь принимать меры для достижения своих целей.

Источник: https://www.yourtango.com/