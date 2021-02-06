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NASA показало ослепительной красоты Магелланово облако

22:17 06.02.2021 Фото: НАСА / CXC / JPL-Caltech / STScI
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Спиральная галактика, видимая в нижнем углу, на самом деле находится за этой туманностью.

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Под "крылом" малого Магелланова облака

Кончик «крыла» галактики Малое Магелланово Облако ослепляет на этом снимке 2013 года из Больших обсерваторий НАСА. Малое Магелланово Облако, или SMC, представляет собой небольшую галактику на расстоянии около 200 000 световых лет от нашей собственной спиральной галактики Млечный Путь, сообщает NASA.

Цвета представляют длины волн света в широком спектре. Рентгеновские лучи из рентгеновской обсерватории Чандра НАСА показаны фиолетовым цветом; видимый свет космического телескопа НАСА Хаббл окрашен в красный, зеленый и синий цвета; и инфракрасные наблюдения космического телескопа НАСА Spitzer также представлены красным.

Спиральная галактика, видимая в нижнем углу, на самом деле находится за этой туманностью. Другие далекие галактики, расположенные на расстоянии сотен миллионов световых лет и более, можно увидеть разбросанными по краям изображения.

SMC - один из ближайших галактических соседей Млечного Пути. Несмотря на то, что это небольшая, или так называемая карликовая галактика, SMC настолько яркая, что ее можно увидеть невооруженным глазом из южного полушария и вблизи экватора. Многие мореплаватели, в том числе Фердинанд Магеллан, назвавший свое имя SMC, использовали его, чтобы найти свой путь через океаны.

Современные астрономы также заинтересованы в изучении SMC (и его родственника, Большого Магелланова Облака), но по совершенно другим причинам. Поскольку SMC настолько близок и ярок, он дает возможность изучать явления, которые трудно исследовать в более далеких галактиках. Новые данные Chandra SMC предоставили одно такое открытие: первое обнаружение рентгеновского излучения от молодых звезд с массой, подобной нашему Солнцу, за пределами нашей галактики Млечный Путь.

Малое Магелланово Облако NASA
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