Посадка перца по лунному календарю в феврале 2021 года

Сажать желательно во 2-й или 3-й декаде февраля, когда продолжительность светового дня большая, ведь рассада хорошо растет, когда Солнце светит минимум 12 часов.

Чтоб получить хороший урожай перца, сажать его надо в подходящие, благоприятные дни.

В теплицах и открытом грунте рассаду выращивают уже с середины зимы. Однако первым делом надо свериться с лунным календарем. Февраль – наиболее подходящий месяц для посева позднего сорта перца.

Несмотря на то, что в середине зимы еще много снега, у садоводов и огородников есть список работ, обязательных для выполнения. Так, надо проверить инвентарь, подготовить саженцы, осмотреть фруктовые деревья. Эти работы также планируют по лунному календарю.

Посадка перца с учетом лунной фазы

Фазы Луны в феврале в 2021 году:

1 – 10, 28 число – убывающая;

4 число 00:44 – 3-я четверть;

11 число 22:05 – новолуние;

12 – 26 число – растущая;

19 число 00:04 – 1-я четверть;

27 число 11:17 – полнолуние.

При растущей Луне влага в большом количестве задерживается в верхней части корневой системы. Планировать можно посадку молодых растений, которые надо обильно поливать.

При убывающей Луне корневая система растений напитывается влагой. Сажают корнеплоды с подземными плодами, к которым перец не относится.

В полнолуние и новолуние все садово-огородные работы отменяют.

Таким образом, дни растущей Луны по лунному календарю являются благоприятными для посадки перца.

Особенности посадки перца в феврале

Прежде чем сажать перец в феврале, надо помнить:

если посадка производится не в теплице, то необходимо выбирать среднеспелый или позднеспелый сорт, или же гибрид; сажать желательно во 2-й или 3-й декаде февраля, когда продолжительность светового дня большая, ведь рассада хорошо растет, когда Солнце светит минимум 12 часов. В противном случае необходимо установить УФ-лампы; для посадки перца необходимо использовать контейнеры для более удобного ухода за рассадой.

Когда в феврале 2021 году будут благоприятные дня для посадки перцев

Планируя посадку семян перца на рассаду, необходимо воспользоваться лунным календарем. Перец не относится к корнеплодам, следовательно, сажают его на растущую Луну. Февраль – удачный месяц, поскольку перец – «тугодум», растет очень медленно.

Таким образом, благоприятные дни, чтобы сажать перец — 12 – 26 февраля. Также можно рискнуть посадить его 3, 5 и 7 числа. Посадочный материал, емкости, субстрат обязательно обеззараживают. В контейнере надо сделать отверстия, чтобы после полива вода не застаивалась.

Уход за рассадой перцев

Рассада перцев появится через 10 – 15 дней после посадки. Тогда же нужно снять пленку, накрывающую контейнер, а его поставить в прохладное место, чтобы первые всходы медленнее росли. Это поможет взойти другим семенам, и добиться одновременного роста рассады. Потом контейнер ставят в постоянное место выращивания.

Правила ухода за рассадой:

1 – освещение. Контейнер с рассадой ставят в месте, куда попадают солнечные лучи. У окон ставить нельзя – саженцы замерзнут.

2 – полив. Он должен быть умеренным, отстоянной, очищенной водой (желательно талым снегом или дождевой водой). Поливают рассаду, когда подсыхает верхний слой земли.

3 – подкормка. Ее вносят только после пикировки. До этого рассада насыщается питательными веществами из почвы.

4 – температура. Оптимальная – в пределах +23.. +27 градусов.

5 – пикировка. Как только вырастут 3 настоящих листика, можно рассаду рассаживать по отдельным емкостям. Важно не повредить корни!

Источник: Пронедра