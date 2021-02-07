Когда будет Сретение в 2021 году? Что нельзя делать в этот важный февральский день

Сретение является одним из почитаемых праздников, его отмечают после Крещения. Праздник имеет фиксированную дату и всегда отмечается 15 февраля. В этот день произошла встреча Ветхого и Нового Завета.

Когда будет Сретение в 2021 году

Сретение является двунадесятым праздником. Со старославянского языка это слово переводится, как «встреча» Бога с человечеством. Как уже ранее было сказано, праздник будут отмечать 15 февраля.

Поначалу Сретение не считали отдельным праздником, его отмечали как часть цикла праздников Богоявления. В V веке Сретение стало обособленным праздником, а с VI века он стал самостоятельным.

Обычаи и традиции Сретения

Раньше у иудеев было много обычаев и ритуалов, связанных со Сретением. После родов женщина не могла переступать порог храма раньше, чем через 40 дней после рождения ребенка. Если на свет появлялась девочка, то запрет распространялся на 80 дней. Если первым рождался мальчик, то его приносили в храм, чтобы посвятить Богу.

Сретение походит на праздник в честь Девы Марии, именно поэтому в данный день все обращения и песнопения посвящают Божьей Матери. Сретение всегда имеет фиксированную дату, но если оно выпадает на понедельник, то богослужение могут перенести на 14-е число.

В праздничный день священнослужители облачаются в голубые и белые одеяния. Белый цвет является олицетворением божественного света, а голубой говорит о непорочности Девы Марии.

В данный день принято идти в церковь, приносить святую воду и свечу. Свеча, которая будет освящена на Сретение, называется громницей и служит оберегом от пожара и молнии. Свечу ставят дома перед иконой, чтобы защитить всех домочадцев от невзгод и бед.

Встреча зимы с весной

Как все знают, на Сретение зима встречается с весной. Традиции праздника перемешаны с церковными и языческими, поэтому в данный день принято гадать на урожай. На блюдце насыпали зерно и оставляли на всю ночь во дворе. Если утром была роса, то можно ждать большого урожая, а если нет, то урожая не будет.

Освященная в праздничный день вода была наделена целебной силой. Ею было принято окроплять людей, которые собирались в дальнюю дорогу. Животных тоже окропляли водой, чтобы защитить от болезней.

В этот день большое внимание уделяется погодным условиям, по ним можно судить о том, каким будет лето и урожай. Если погода тихая и ясная, то урожая будет много. Если дует ветер, то урожая можно не ждать. Если пошел снег, то весна будет холоднее и дождливее.

Считалось, что тот, кто отправится в данный день в дальнюю дорогу, нескоро возвратится домой. Именно поэтому все поездки переносили на другой день.

В праздничный день нужно покормить бездомное животное, тогда в доме будет царить достаток.

Что нельзя делать на Сретение

На Сретение, как и в любой другой праздничный день, имеются свои запреты. В частности, запрещается:

ссориться и ругаться;

заниматься тяжелой работой;

оставлять деньги на кухонном столе;

сквернословить и завидовать;

проводить уборку в доме;

стирать и мыться в бане;

гадать;

употреблять алкогольные напитки.

Что касается рукоделия, то особого запрета в данный день на него нет, но лучше отложить все свои дела и сходить в церковь. Разрешается в данный день выполнять обязательную работу, например, уход за больным.

Одинокие девушки часто проводят гадания на суженого. На этот день не следует планировать свадьбу, потому что этот брак окажется несчастливым. То же самое касается и обряда венчания.

Источник: rsute.ru