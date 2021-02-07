Как отмечать первую годовщину со дня смерти? Молитва за упокой души умершего

Многих интересует, можно ли поминать раньше времени годовщину смерти 1 год. Ответ на этот вопрос может дать церковь, она утверждает, что лучше этого не делать, так как нельзя торопить данное событие, как и день рождения людей. Есть приметы, которые также запрещают делать подобное.

Годовщина со дня смерти – это очень важное событие для каждой семьи, поэтому его нельзя не помянуть, это считается грехом. Для всех будет гораздо лучше, если чтить традиции предков и церковные предписания. Соблюдение данного обычая имеет большое значение не только для души покойного, но и для его живых родственников.

Можно ли раньше или позже поминать первую годовщину смерти

Согласно приметам, если годовщину смерти 1 год, так же как любую другую годовщину смерти, помянуть хотя бы на день раньше, то можно накликать на себя беду, члены семьи начнут хворать. Позже можно, только не стоит сильно оттягивать поминки, максимум на срок в пределах одной недели. А еще лучше, если кого-то будут поминать целую неделю. Подобным образом поступают со знаменитостями, литераторами, художниками или актерами, к примеру, устраивают неделю литературных вечеров и тому подобное.

Для души умершего важно, дабы через год после кончины человека о ней вспомнили и обязательно за нее помолились, а иначе она будет жить в терзаниях, что живые родственники не отдают ей последнюю дань и, следовательно, она не будет им помогать. И Всевышнему подобное вряд ли понравится, поэтому лучше не гневить Бога.

Если же годовщину со дня смерти 1 год отметить немного позже положенного времени, то ничего плохого в этом нет, во всяком случае, так говорит церковь и приметы. Важно лишь соблюсти данную традицию. А также в этот день надо посетить не только церковь и поставить свечу, но и сходить на кладбище к месту захоронения умершего и не забыть про цветы и угощения и, помимо этого, убраться на могилке.

Только есть одно «но» – причина для переноса поминок должна быть уважительной, это может быть работа, проблемы со здоровьем, нехватка времени. Однако нельзя отдавать предпочтение развлечениям вместо исполнения долга перед умершим.

Правила проведения первой годовщины смерти

Первая годовщина со дня смерти являет собою некий религиозный ритуал, который непременно надо совершить. Во-первых, собираются все самые близкие люди покойного, то есть родственники и друзья, и тут важно ни о ком не забыть. Во-вторых, вспоминать стоит лишь только хорошее об умершем, и при этом нельзя ругаться и выяснять отношения.

В-третьих, должна быть атмосфера скорби и большой утраты для всех собравшихся. В-четвертых, на поминки нельзя жалеть денег, поэтому поминальных блюд на столе должно быть вдоволь, причем обязательно должны быть пирожки с грибами, рыбой и квашеной капустой.

Самое подходящие место для поминок – это бывшая квартира усопшего, но если же они пройдут в другом месте, то в этом не будет ничего плохого. Поминки можно провести, к примеру, в жилище дочери или сына, сестры либо брата. Можно также пригласить бывших коллег по работе, которые были с покойным в хороших отношениях.

Для тог, чтобы поминки прошли так, как надо, нужно все подготовить заранее, к примеру, вынуть с полок старые семейные альбомы со снимками, на которых изображен умерший, дабы еще раз увидеть его облик и погоревать как следует.

Молитва за упокой души умершего, которую читают на поминках

Если родственники умершего пожелали сделать для него что-то хорошее, то им не стоит останавливаться на достигнутом, а можно также подготовить большой фотопортрет покойного, перевязанный черной лентой в правом нижнем углу. Затем перед ним ставят стакан с соком или компотом, а сверху на него кладут бутерброд со шпротами или с московской колбасой, дабы душа усопшего тоже угостилась в свою честь. Стол должен быть красиво сервирован, а также его можно украсить цветами, что придется по душе покойному.

Молиться за умершего в первую годовщину его смерти можно не только в церкви вместе со священником, но и с гостями за поминальным столом, только для этого надо знать необходимые молитвы за упокой души. А читается молитва следующим образом:

«Боже Великий и Всемогущий на небесах, прими душу пасынка твоего, пускай ей там наверху живется сладко, мирно и покойно, дабы она не ведала невзгод, не томилась, не маялась, и не впадала в грусть, и не ведала заблуждений. Пусть обитание ее станет легким и отрадным. Слава Тебе Боже, слава Всесильный, слава Вездесущий и во веки веков слава. Аминь».

По обычаю после молитвы, которую читал голова дома вслух, гости садились за стол и приступали к трапезе, а также пили за умершего.

Источник: rsute.ru