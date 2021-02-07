Денежное дерево: Как пересаживать и ухаживать за толстянкой?

Толстянка (денежное дерево) – популярное комнатное растение.

Толстянка неприхотлива в домашнем уходе. Люди считают, что данное растение поможет улучшить финансовое состояние домочадцев.

Правильный уход за денежным деревом

Денежное дерево не нуждается в щепетильном уходе. Они прекрасно чувствуют себя в домах и квартирах. Специалисты дали несколько советов, как правильно ухаживать за данным комнатным растением:

регулярно протирать листки от пыли;

сажать в широкий горшок;

поливать теплой водой 2 раза в неделю, зимой не чаще 1-2 раз в месяц;

подкармливать почву несколько раз в год.

Денежное дерево рекомендуется ставить на солнечную сторону. Рекомендуется не перегревать растение искусственно: не ставить рядом с батареей или обогревателем.

Толстянка – не большой фанат влаги. Не стоит опрыскивать дерево из пульверизатора. Особое внимание нужно уделить подкормке. Рекомендуется выбирать удобрения для кактусов. Удобрять необходимо либо весной, либо летом.

Как пересаживать денежное дерево

Каждые два года денежное дерево нужно пересаживать в свежую землю. Если растение покупалось в пластиковом вазоне, через две недели стоит пересадить его в другой горшок.

Правила пересаживания денежного дерева:

выбирать не слишком широкий и высокий горшок;

выбирать почву для кактусов;

на дно горшка разместить карамзит (2 см);

хорошо усмотреть корни, удалить подгнившие;

денежное дерево установить за ствол, не трогать листья.

Болезни денежного дерева

Загнивание

Избыточное количество влаги может сыграть злую шутку с денежным деревом. Растение не успевает выпить воду. Если уже такая проблема случилась, необходимо пересалить толстянку в новую землю. Больные корни необходимо удалить.

Медленный рост

Денежное дерево растет медленно. Растение нуждается в правильном соблюдении условий. В первую очередь, должен быть доступ к свету. Температура в квартире не должна превышать 20-23 градуса. Зимой полив необходимо уменьшить, это период покоя растения.

Сбрасывание листьев

Сбрасывание листьев – серьезная проблема. Таким образом денежное дерево пытается дать потомство в сложной ситуации. Причины могут быть разные: полив ледяной водой из-под крана, слишком большое количество удобрений, экстремальное изменение температур.

Источник: rsute.ru