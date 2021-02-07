3 категории продуктов для повышения гемоглобина в крови

Гемоглобин – это основа хорошего самочувствия и активности человека, причин понижения которого достаточно много

Взрослые мужчины и женщины нередко задаются вопросами о том, какие продукты способствуют быстрому повышению гемоглобина в их крови. Эта тема бывает актуальна не только для самих представителей старшего поколения, но и для их детей.

Основные причины понижения гемоглобина в человеческой крови

Согласно научным и медицинским исследованиям, уровень гемоглобина в человеческой крови зависит от того, насколько много железа в организме. Благодаря этим знаниям специалисты в современности смогли рассчитать нормальное количество данного вещества в крови детей и представителей старшего поколения. Так, при стандартном уровне гемоглобина человек чувствует себя активным и здоровым.

В определённых случаях количество гемоглобина в крови человека значительно снижается. На фоне этого к органам начинает поступать меньше кислорода, и разные части тела дают знать об этом. Так, на фоне кислородного голодания могут появляться такие симптомы, как головокружение, боли в груди и сердце, ухудшаются дыхательные функции, а также возможны частые обмороки.

Основными причинами понижения гемоглобина в крови человека являются:

повышенная потребность организма в железосодержащих продуктах питания;

частые кровотечения, которые на протяжении долгого времени не прекращаются;

соблюдение слишком сложных для организма или неправильно составленных диет;

несбалансированное питание.

Отмечается, что существуют определённые группы риска, которые наиболее подвержены снижению уровня гемоглобина в крови. Так, в детском возрасте организм каждого человека начинает требовать больше железа. Случай, при котором в него не будет поступать достаточное количество вещества, является причиной резкого снижения уровня гемоглобина.

В группу риска также входят пожилые люди. Так, довольно часто они сталкиваются с головокружениями, которые медики относят к возрастным изменениям, совершая ошибку. Взрослые женщины могут страдать от снижения уровня гемоглобина в период беременности. Также в группу риска входят вегетарианцы, отказывающиеся от многих важных продуктов питания.

Какие продукты способствуют повышению уровня гемоглобина в крови

Согласно заявлениям специалистов, для выработки гемоглобина в крови необходимо присутствие некоторых аминокислот, а также железа. Отмечается, что в процессе усвоения пищи человеческий организм проделывает определённую работу, в ходе которой многие микроэлементы так и не поступают в кровь. Так, согласно исследованиям, только 15% железа из мяса способствуют выработке гемоглобина.

Отмечается, что для повышения уровня гемоглобина в крови необходимо не просто употреблять различные виды пищи растительного и животного происхождения. Особенно много внимания важно уделять определённым продуктам питания, железо из которых с большей вероятностью попадает в кровь при обработке в организме. К такой пище в основном относят:

говядина, мясо курицы и индейки;

яйца и печень, однако из них железо намного хуже всасывается, нежели из мяса;

морковь, картофель, капуста (белокочанная и цветная), помидоры и тыква.

Некоторые современные медицинские специалисты также рекомендуют пациентам для повышения уровня гемоглобина в крови как можно больше употреблять шпината, чечевицы и некоторых других продуктов. Однако, в отличие от мяса, из данной пищи усваивается совсем малое количество железа.

Отмечается, что для усвоения железа при употреблении пищи людям не рекомендуется пить чай и кофе. Дело в том, что вещество танин, содержащееся в данных напитках, сильно мешает усвоению железа в организме.

С помощью чего гемоглобин в организме человека образуется быстрее

Отмечается, что для повышения уровня гемоглобина в крови представители всех полов и возрастов могут не только употреблять пищу, богатую железом. Помимо этого, поспособствовать более быстрому усвоению микроэлемента в организме могут некоторые продукты питания. Так, их необходимо правильно сочетать друг с другом. При этом также важно обращать внимание на продукты, которые мешают железу быстро усваиваться.

Согласно исследованиям специалистов, для повышения степени усвоения железа и, соответственно, более скорого образования гемоглобина, необходимо сочетать богатые микроэлементом продукты с другой пищей. К таковой относят:

шиповник, болгарский перец и капусту, которые известны как продукты, содержащие большое количество аскорбиновой кислоты;

гречку и другие крупы, а также арахис из-за большого содержания в них меди;

грецкие орехи и печень трески из-за фолиевой кислоты;

мясо рыбы и другие морепродукты для усвоения вместе с железом серосодержащих аминокислот;

сахар.

Медицинские специалисты также особенно выделяют некоторые продукты, которые только ухудшают усвоение железа в организме. Следствием этого является дальнейшее снижения уровня гемоглобина в крови. Так, избегать гражданам стоит употребления молочных продуктов, хлебобулочных изделий и бобовых культур, сои, гранатов, хурмы, чая и кофе, а также плавленых сыров, консервов и газированных напитков.

Источник: rsute.ru