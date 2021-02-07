7 февраля важный праздник Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Чем известна икона и кому помогает?

Данная икона стала называться чудотворной благодаря удивительному случаю, когда одна ослабшая от болезни женщина с ее помощью полностью излечилась

7 февраля (25 января) у православных христиан очень важный праздник – день почтения иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали». Эта икона владеет статусом особо значимой и заслуженно называется чудотворной, ведь в истории множество случаев, как она помогла больным и страждущим людям.

Спутать эту икону с какой-либо другой сложно. Она представляет собой образ Божией Матери, держащей в правой руке Христа, а у него в руках свиток с текстом, обращенным к каждому христианину. Левая рука Матери расположена у головы, а взгляд ее пронзителен и, тем не менее, мягок. Она слушает и смотрит на прихожан, просящих ее о чем-либо, а также делятся не только своими горестями, но и радостями.

Сегодня икона «Утоли моя печали», обладающая чудотворными свойствами, хранится в Кузнецкой Слободе, в церкви Николая Мирликийского. А теперь хотелось бы обратиться к историческим фактам об этой иконе и о собственно празднике.

Икону «Утоли моя печали» доставил в Россию казаческий народ в начале 17 века и разместили ее в церкви Святого Николая. Многократные перестройки храма привели к тому, что икону из-за ее ветхости пришлось установить на колокольне, где хранились другие древние иконы.

Данная икона стала называться чудотворной благодаря удивительному случаю, когда одна ослабшая от болезни женщина с ее помощью полностью излечилась. Женщина проживала вдалеке от Москвы и практически всю свою жизнь болела тяжкой болезнью, от которой она чувствовала постоянную боль во всем теле, особенно в ногах, в результате чего она практически не могла передвигаться. Женщина после долгих лет борьбы с болезнью уже и не рассчитывала на выздоровление, поскольку ни одно лекарство не могло ей помочь. Болезнь начала побеждать полностью ослабший организм.

Но однажды, в болезненном бреду, женщине предвиделась икона Божией Матери, от нее исходил голос, молвящий: «Поезжай в Москву. В храме святого Николая, на Пупышеве, есть икона «Утоли моя печали». Помолись и прикоснись к ней, и ты обретешь здоровье». Попросив отвезти себя в Москву, больная женщина была доставлена в тот самый храм. Но среди всех находящихся в церкви икон, она так и не обнаружила нужную. От отчаяния женщина не знала, что делать дальше. Поговорив со священником, она узнала, что такая икона на самом деле есть, просто она располагается в колокольне храма. Тогда священник распорядился спустить икону, которую хотела увидеть больная женщина. Как только икона появилась на пороге храма, женщина перекрестилась и сказала: «Это она!». Потом прикоснулась к иконе и сошла с одра полностью выздоровевшей. Эта история имела место быть 7 февраля (25 января) 1760 года. В тот же самый день и был составлен текст службы и акафиста, который позднее оформили печатным способом. Сама икона была списана и копия хранилась в Никольской церкви на Пупышах. Этот храм хранил истории о чудотворениях в письменном виде, совершенных той самой иконой Божией Матери. Очень много случаев о чудотворных исцелениях зафиксировано в 1771 году, во время эпидемии чумы. Однако через несколько лет все письменные доказательства были уничтожены в результате пожара. Спустя несколько лет был составлен еще один список чудотворений иконы.

В Москве известны четыре иконы с таким же названием, способные творить чудеса: это икона имени святых братьев Петра и Павла на Ново-Басманной, имени святого Иоанна Крестителя на Покровке, имени преподобного Сергия на Рогожской и имени святителя Тихона Амафунского у Арбатских ворот.

Через несколько лет еще один список чудотворений был перевезен купцом Роговиковым из Москвы в Петербург. Некоторое время список находился в петербургском храме Вознесения Господня, а затем перевезен в Москву.

Теперь же эта икона находится в Николо-Кузнецкой церкви имени святого Николая. А в честь этой иконы в Саратове был построен храм, исполненный в удивительном архитектурном ключе. Эта церковь начала свою историю в 1903 году, когда архитектор из Саратова составил проект будущего храма в виде часовни, который должен был располагаться при архиерейском доме властей города. Очень скоро строительство было начато, а завершилось через три года. Архиерейская церковь-часовня была открыт в честь иконы, именуемой «В скорби и печали Утешение». Но народ дал другое название храму – «Утоли моя печали». Еще 10 лет богослужения в этой церкви осуществлялись ежедневно монахами. К моменту создания СССР церковь находилась в первоначальном виде, но уже в 1960-х годах властями города Саратова были даны распоряжения немедленно снять кресты с храма, а само здание отдать под планетарий. Несколько лет планетарий в церкви-часовни сохранялся. Однако уже в советское время кресты были снова воздвигнуты на церковь, а в 1993 году здание вновь освятили, уже в честь иконы «Утоли моя печали», как она закрепилась в памяти народа.

Сегодня храм известен под статусом Архиерейского Подворья, он служит зданием для проведения богослужений и клиросного послушания студентами и преподавательским составом Православной Духовной Семинарии в Саратове.

День иконы Божией Матери «Утоли моя печали» уже много лет отмечают как российские граждане, так и другие православные христиане всего мира. 7 февраля с утра и до ночи во всех храмах страны проходит служба в честь великого православного праздника. А в храме святителя Николая в этот день можно наблюдать большие очереди людей, приехавших из разных уголков мира с просьбами и благодарностями чудотворной иконе.

Источник: pozdravkin.com