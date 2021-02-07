Перец на рассаду в феврале 2021 года: Когда сеять по лунному календарю?

Если у вас нет теплицы, то сажайте среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды.

Февраль лучше всего подходит для посева позднеспелых разновидностей перца на рассаду

Февраль лучше всего подходит для посева позднеспелых разновидностей перца на рассаду. Но это относится в основном ко второй половине месяца.

В сегодняшней статье мы более подробно остановимся на вопросе сроков посадки перца на рассаду. Также обсудим особенности посева культуры именно в последний зимний месяц.

Особенности посадки перца на рассаду в феврале

Итак, вы решили сажать перец на рассаду в феврале. Для начала необходимо уяснить основные особенности посева в этом месяце.

Если у вас нет теплицы, то сажайте среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды.

Посев лучше проводить во второй и третьей декаде месяца. Это продиктовано вегетативными особенностями данной овощной культуры и тем, что в конце февраля будет больше солнца.

Рассаде надо не менее 12 часов светового дня. Когда проклюнутся сеянцы, организуйте освещение УФ-лампами.

Семена могут всходить немного дольше. Опять-таки в силу вегетативных особенностей культуры.

Сажать лучше в общие контейнеры, чтобы удобнее было ухаживать за рассадой до появления всходов.

Велик соблазн ускорить прорастание, поставив контейнеры на батарею. Но так делать не нужно, ведь это приведет к пересыханию грунта. А в сухом грунте семена не всходят.

Благоприятные дни для посадки перца в феврале 2021 года по лунному календарю

Когда огородники сажают зерна на рассаду, то конкретное число для того, чтобы провести посадку, они выбирают с оглядкой на лунный посевной календарь.

Правило такое – если это не корнеплод, то сажать надо в те дни, когда луна пребывает в фазе роста. В нашем конкретном случае, это означает, что и перец надо сеять в дни, когда луна прибавляется.

Февраль, в целом, можно назвать вполне удачным месяцем для проведения посева данной культуры. Ведь перец среди огородников слывет «тугодумом». Он растет медленно. Именно поэтому его сажают одним из первых.

В феврале 2021 года луна благоволит дачникам. Благоприятные дни по лунному календарю очень удачно выпали на вторую и третью декаду месяца, когда и проводится основная посадка перечных семян.

Луна будет расти с 12 по 26 февраля. В любой из этих дней можно посеять зерна перца.

Когда сажать перец в феврале 2021 не стоит

Если есть удачные дни для посева рассады, значит, существует и неудачное время для того, чтобы заниматься посадочными работами.

Лунный календарь к таким дням относит фазы новолуния и полнолуния.

В последний зимний месяц 2021 года данные лунные фазы выпадают на 11 и 27 февраля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Определенная прослойка огородников считает, что не следует сажать за сутки до наступления этих лунных фаз и в сутки после них.

Насчет тех дней, когда луна «умирает» единого мнения нет. Кто-то сажает рассаду в этот день, другие стараются этого не делают. Только если в самом крайнем случае.

Особенности выращивания рассады перца в феврале

Вкратце напомним, что все используемые материалы для рассады должны быть качественными и обеззараженными. Это касается контейнеров и иных посадочных емкостей, субстрата и самих зерен.

Перечные семена сохраняют всхожесть примерно 3 года. Конечно, можно стимулировать и старые семена, но они в любом случае будут всходить хуже.

Перед посадкой не забудьте сделать в контейнерах дренажные отверстия. Они необходимы, чтобы не допустить застоя воды в посадочных емкостях.

Грунт надо использовать рыхлый и питательный с нейтральной кислотностью. Рыхлый субстрат обеспечит нормальную циркуляцию воздуха и не станет дополнительным препятствием при прорастании семени.

В целом, сам посев в феврале не отличается от аналогичной процедуры, проводимой в марте или апреле.

Семена проходят предпосевную подготовку: протравливание, обработку в растворе стимулятора роста.

В посадочные емкости засыпается субстрат.

Делаются бороздки или лунки глубиной, не превышающей 2 см (лучше 1 – 1,5).

Бороздки или лунки аккуратно смачиваются водой.

Семена сажают с промежутком в 2 см.

Аккуратно припудривают посевы землей.

Еще раз увлажняют.



Аккуратно заматывают пленкой или пакетом.Ставят в теплое место.

Важный момент. Учтите, что посевы надо регулярно увлажнять и проветривать. Поэтому не заматывайте контейнеры «наглухо».

Как ухаживать за рассадой

Семена перца прорастают примерно на 10-15 день после посева. Конечно, многое зависит от условий выращивания, но средние значения именно такие.

После того, как появятся первые всходы, пленочное укрытие снимают и перемещают контейнеры в чуть более прохладное место (но не холоднее +23!). Это нужно, чтобы замедлить рост первых всходов. Таким образом, взойдут остальные семена, и рассада будет расти одновременно.

НА ЗАМЕТКУ. Необходимо заранее смириться с тем фактом, что взойдут не все посаженные зерна.

После того, как появится большая часть всходов, контейнеры с рассадой переставляют на постоянное место выращивания.

Рассаде перца необходимо обеспечить соответствующие условия выращивания. Разберем их подробнее.

Освещение. Рассаду следует расположить на самом освещенном месте, но не слишком близко к окнам, чтобы саженцы не замерзли. В идеале световой день для растений должен продолжаться до 14 часов. Чем меньше света, тем медленнее рост и больше шанс, что рассада «вытянется».

Полив. Поливать надо умеренно, когда подсохнет верхний слой грунта. Воду используют отстоявшуюся или очищенную. В идеале – топить снег или собирать дождевую воду.

Подкормки. До пикировки удобрения саженцам не нужны. Все необходимые питательные вещества они должны получать из почвы, в которой растут.

Температура. Саженцы хорошо растут при температуре +23 +27 градусов. Перец часто капризничает, поэтому понижение температуры чревато гниением и гибелью рассады.

Пикировка. В отдельные емкости саженцы перемещают при появлении 3 настоящего листочка. Процедуру надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

НА ЗАМЕТКУ. Если вы не уверены в качестве грунта, или перцы явно отстают в росте, можно полить их раствором гумата калия или регулятора роста.

Частые ошибки

Посадка ранних сортов, предназначенных для выращивания в закрытом грунте.

Ошибки с освещением: мало света, прямые УФ-лучи, сжигающие листья перцев. Освещение должно быть рассеянным и быть не менее 12-14 часов.

Посев в первой половине февраля 2021 года, когда луна убывает.

Нестабильная температура, замедляющая рост рассады.

Использование некачественного грунта или старых семян.

Излишние подкормки, из-за чего рассада начинает болеть.

Излишний полив. Стандартная ситуация: всходы немного приболели, и начинающий дачник заливает их водой, провоцируя начало гниения.

Семена не обрабатываются перед посадкой. Это не фатальная ошибка, но даже простое замачивание ускорит появление всходов.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сажать перцы в феврале?

Вторая и третья декада последнего зимнего месяца – идеальное время для того, чтобы сажать рассаду в Средней полосе и Подмосковье.

Обязательно проводить посев в соответствии с рекомендациями лунного посевного календаря?

Желательно, если хотите, чтобы сеянцы быстрее взошли.

Что делать, если нет фитоламп?

Старайтесь отложить посадку на максимальный срок. Располагайте контейнеры на самом освещенном месте. Желательно на южной стороне. Установите светоотражатели и рассеиватели из фольги.

Заключение

Февраль, а точнее, вторая половина месяца, – идеальное время для того, чтобы сажать перец на рассаду. В 2021 году удачно сложилось так, что, начиная со второй февральской декады луна переходит в фазу роста.

А, значит, в это время можно провести посадку семян. Выбор сорта зависит от личных предпочтений дачника. Можно посадить ранние разновидности для закрытого грунта, или позднеспелые – для огорода.

Источник: moyasotka.com