День зимних видов спорта в России отмечается 7 февраля

Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его празднования уже проводятся различные спортивные мероприятия, которые проходят во многих городах страны.

День зимних видов спорта – новый всероссийский праздник

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 7 февраля

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в России. К тому же российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоёвывая медали и устанавливая мировые рекорды.

Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост Президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», – заявил Жуков.

Кстати, 7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных – спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства. К тому же проведение самих Игр было признано международным спортивным сообществом – эталонным.

Поэтому главная цель учреждения Дня зимних видов спорта – это не только дань уважения российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь – подрастающего поколения.

Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его празднования уже проводятся различные спортивные мероприятия, которые проходят во многих городах страны. Прежде всего это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт).

Кстати, в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в Сочи. Здесь, помимо большого спортивного торжества, был организован Зимний олимпийский бал фигуристов, где все зрители смогли вновь увидеть чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. Еще на территории Олимпийского парка прошла церемония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной композиции, где запечатлены имена всех призеров этих зимних Олимпийских и Парлимпийских игр.

Учредители даты надеются, что этот новый спортивный праздник – День зимних видов спорта – станет ещё одной любимой датой в году для каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха. А Олимпийский комитет России рекомендует каждому региону страны провести в рамках этого праздника спортивные соревнования по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту или другим видам спорта.

Напомним, что в январе во всем мире отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.

Источник: calend.ru