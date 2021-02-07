История в день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского 7 февраля 2021 года

Святитель Григорий Богослов

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, получил такое наименование за свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного писания.

Он родился около 329 года в Арианзе, имении своих родителей близ города Назианза в южной Каппадокии (Малая Азия). Мать его, святая Нонна происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась двоюродной сестрой святителю Амфилохию, епископу Иконийскому. Святая Нонна вышла замуж за Григория Арианского, богатого землевладельца, который под влиянием жены оставил свои заблуждения (до женитьбы он принадлежал к одной из иудейских сект), принял святое Крещение и стал ревностным христианином. Впоследствии святой Григорий Арианский был посвящен в сан пресвитера, а затем — епископа Назианского и всецело посвятил себя служению Церкви Христовой.

По молитвам благочестивых Григория и Нонны у них родился сын Григорий, который еще до рождения был обещан матерью на служение Богу. Родители дали святому Григорию, а также и его младшему брату Кесарию блестящее образование. После домашних занятий с дядей, епископом Иконийским, опытным преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс учения в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии. Юноша обладал выдающимися способностями, а вместе с тем горячим благочестием. Узнав от матери, что он посвящен Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в целомудрии и чистоте.

Для завершения своего образования святой Григорий отправился в Афины. Здесь он встретил святого Василия Великого, с которым его соединила нерасторжимая дружба. Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу, философию, математику, музыку, геометрию, астрономию.

По окончании учения, по просьбе афинян святой Григорий остался в Афинах на короткое время преподавателем красноречия, а потом возвратился к родителям в Назианз, где, будучи 30 лет от роду, принял святое Крещение от своего отца, ставшего к тому времени епископом.

В 374 году преставились родители святителя Григория. Святой Григорий удалился в Селевкию Исаврийскую, где служил при церкви святой великомученицы Феклы. Здесь он принял попечение о больницах и убежищах для престарелых. Много трудов положил святитель Григорий, добывая средства для обеспечения больниц и богаделен и организуя в них порядок.

После смерти святителя Василия Великого святой Григорий, исполняя предсмертную просьбу своего друга, отправился в Константинополь для борьбы с ересью Македония, отрицавшего Божество Святого Духа.

Почти все храмы Константинополя были во власти еретиков. В 379 году святитель Григорий начал служить и проповедовать в небольшой домовой церкви своих родственников, которую назвал «Анастасия» («Воскресение»), веря, что именно здесь начнет воскресать Православие. С неотразимой убедительностью опровергал он все доводы еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви. Слушатели волновались около епископской кафедры, громко выражая знаки одобрения и записывая слова святителя. Горячая проповедь святителя Григория, его глубокое знание и истолкование Священного Писания, праведная христианская жизнь привлекали к нему все больше паствы, и ему удалось добиться значительного ослабления еретиков.

При поддержке Александрийского Патриарха Петра (373—380) и Константинопольского императора Феодосия (379—395) святитель Григорий Богослов был поставлен Патриархом Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенским Собором в 381 году.

Однако возведение святителя Григория на Константинопольскую кафедру вызвало неудовольствие со стороны Египетских и Македонских епископов. Это вызвало смуту и несогласие в Церкви. Тогда святой Григорий решил удалиться из Константинополя, чтобы утишить бурю церковную. Ни уговоры императора, ни просьбы клириков не сломили воли святителя. Он удалился в родовое имение Арианз и пребывал там в иноческих подвигах.

Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ жизни: ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и овощи, питием — вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.

В город Назианз, обуреваемый ересью, святитель Григорий поставил благочестивого епископа Евлалия. Обращаясь с многочисленным посланиями, святитель продолжал мужественно обличать еретиков и разъяснять православное вероучение. Он великодушно простил юношу, покушавшегося на его жизнь в Константинополе.

7 февраля (по новому стилю) 389 года святитель Григорий Богослов преставился к Господу, оставив в назидание православным великое боговдохновенное наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Полное собрание творений святителя Григория Богослова было переведено на русский язык и издано трижды: в 1822-1841 годах, в 1843—1848 годах (в шести томах) и в 1889 году (в двух томах).

Источник: calend.ru