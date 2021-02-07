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Какой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 7 февраля 2021 года в воскоресенье

08:00 07.02.2021 Фото: azbyka.ru
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Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

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В этот день чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого
Сюжет: Православные обряды
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История в день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского 7 февраля 2021 года«Утоли моя печали»: Значение иконы Богоматери и история. О чем молиться в праздник 7 февраля 2021 года?Ещё 770 новостей

Дата по старому стилю: 25 января.
В этот день чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».

Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».

Именины в этот день
Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп

Источник: calend.ru

7 февраля 2021 Григорий – весноуказатель Григорьев день именины история праздник
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