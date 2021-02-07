«Утоли моя печали»: Значение иконы Богоматери и история. О чем молиться в праздник 7 февраля 2021 года?

Икона помогает в исцелении не только душевных, но и телесных недугов. К ней также можно обратиться с молитвой об удаче в делах.

Матерь Божия – одновременно и Царица Небесная, и заступница за всех нас перед Господом

Богоматерь считается покровительницей Руси, но не только поэтому ее образ пользуется особым почитанием у православных. Матерь Божия – одновременно и Царица Небесная, и заступница за всех нас перед Господом. К ней обращаемся мы в трудные минуты жизни, недаром одним из самых чтимых Ее образов стала икона «Утоли моя печали».

День празднования: 7 февраля

Название иконы восходит к стихире (богослужебным стихам), где говорится о Богоматери как надежде для верующих, которая способна «утолить печали» и души, и тела.

История иконы

Явление образа в Москве относится к 1640 году. По преданию, одна знатная женщина была тяжело больна и надеялась, что молитва перед образом Богородицы исцелит ее. Ей приносили много икон из церкви Святителя Николая, но улучшения не наступало. Тогда собрали все иконы Богородицы, даже те, которые просто хранились в колокольне, и принесли их больной. Женщина, которая до этого не могла шевельнуть даже пальцем, при виде этого образа Богоматери перекрестилась, а молитва перед иконой «Утоли мои печали» окончательно вернула ей здоровье.

Слава о чудотворной иконе моментально распространилась среди народа, к ней началось настоящее паломничество, а церковные служители фиксировали все чудесные исцеления, происходившие благодаря молитве перед иконой Богородицы «Утоли мои печали». К сожалению, в результате пожара 1771 года эти записи были утрачены, и до нас дошло только изустное предание.

Описание иконы

По иконографическому типу икона Божией Матери «Утоли моя печали» восходит к Одигитрии – Путеводительнице и относится к типу «елеуса», что означает милостивая, сострадающая. Характерно, что в русской иконописи именно этот тип изображений Богородицы был наиболее распространен. Это свидетельствует о Ее глубоком почитании как милостивой и сострадающей Заступницы за грешных людей. Именно в этом и заключается значение иконы «Утоли мои печали» — в почитании и надежде на заступничество Матери Божией.

Распознать икону «Утоли мои печали» можно по одной-единственной детали: руке Богоматери, поднятой к Ее склоненному лику. Такой жест мы обычно делаем, когда внимательно слушаем кого-то: опираемся рукой на щеку.

Этот чисто человеческий жест как бы приближает образ Богоматери к обычным людям и напоминает, что Она тоже была смертной женщиной, избранной за свою чистоту и благочестие на великую роль – стать Матерью Мессии, Спасителя, жертвенного Агнца за все человечество. Этим жестом Она как бы выражает внимание к просьбе молящегося.

Сидящий на Ее коленях Младенец Иисус держит свиток, на котором могут быть разные надписи, но неизменно призывающие соблюдать Божьи заповеди справедливости и милосердия. Только этот путь поможет избежать «печалей» и тягостей.

Значение иконы «Утоли мои печали»

Значение этой иконы – в уповании на Небесную Заступницу, которая готова выслушать мольбу любого человека

Но это вовсе не означает, что Она готова все простить, и об этом напоминает свиток в руках Младенца Иисуса, где перечислены обязанности каждого из нас: жить по совести, не грешить и помнить о Суде, который ждет нас в конце концов. И все же каждый имеет право на раскаяние и прощение, на укрепление сил, ниспосланное по его молитве Богоматери.

В чем помогает икона «Утоли мои печали»

Само название иконы объясняет, с какими нуждами к ней обращаются.

«Печали» здесь следует понимать не как грусть по какому-то поводу, а как тяготы и немощи, душевные и физические, и прежде всего – отчаяние, овладевшее душой, ослабление веры, одоление пагубными страстями

После молитвы перед иконой на душу снисходят умиротворение и гармония, крепнет вера, греховные мысли перестают терзать разум.

Икона помогает в исцелении не только душевных, но и телесных недугов. К ней также можно обратиться с молитвой об удаче в делах.

Источник: omolitvah.ru