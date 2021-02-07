Главные молитвы в праздник 7 февраля пред иконой Богоматери «Утоли моя печали»

Матерь Божия – одновременно и Царица Небесная, и заступница за всех нас перед Господом.

К иконе обращаемся мы в трудные минуты жизни, недаром одним из самых чтимых Ее образов стала икона «Утоли моя печали»

Богоматерь считается покровительницей Руси, но не только поэтому ее образ пользуется особым почитанием у православных. Матерь Божия – одновременно и Царица Небесная, и заступница за всех нас перед Господом. К ней обращаемся мы в трудные минуты жизни, недаром одним из самых чтимых Ее образов стала икона «Утоли моя печали».

День празднования: 7 февраля

Молитвы перед иконой

Тропарь, глас 5

Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ Утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши/ и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,// Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Перевод: Облегчи болезни много воздыхающей души моей, удалившая всякую слезу с лица земли: ибо Ты от людей болезни отгоняешь и уныние грешных прекращаешь. Ибо в Тебе все мы обрели надежду и утверждение, Пресвятая Матерь Дева.

Кондак, глас 6

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну окая́нный/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,// поле́зно сотвори́.

Перевод: Не вверяй меня человеческому заступлению, Пресвятая Владычица, но прими моление раба Твоего: ибо скорбь объяла меня, не могу выносить стрел, демонами пущенных; защиты нет у меня и некуда прибегнуть мне несчастному, со всех сторон боримому и не имеющего утешения, кроме Тебя. Владычица мира, надежда и Заступница верных, не презри моления моего, полезное мне сотвори!

Молитва

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нac, гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем. Угаси́ в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша, очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов; приими́ воздыха́ние от души́ и се́рдца мольбу́ Ти принося́щих. Бу́ди о нас Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, и укроти́ я́рость Его́ пра́ведную Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Богоро́дице, утоли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских; отъими́ бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути. Ты бо еси́ возведе́ние челове́ческому ро́ду, в печа́ли ско́рая Помо́щница. Ма́ти и́стинная Христа́ Бо́га на́шего, помога́й нам, гре́шным раба́м Твои́м всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru