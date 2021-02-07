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Сегодня именины: 7 февраля отмечается 12 именин по церковному календарю

07:10 07.02.2021 Фото: pixabay
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По святцам 7 февраля отмечается 12 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Виталий от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Феликс от латинского felix - «счастливый»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
день ангела именинники именины
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