Сегодня именины: 7 февраля отмечается 12 именин по церковному календарю

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)

Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Виталий от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Феликс от латинского felix - «счастливый»