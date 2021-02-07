Сегодня именины: 7 февраля отмечается 12 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Анатолий
|от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
|Борис
|от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
|Виталий
|от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Феликс
|от латинского felix - «счастливый»
|Филипп
|от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»