Как забыть человека и не думать о нем

Чтобы двигаться дальше—нужно оставить прошлое, но иногда это не так просто

Ловила ты когда-нибудь себя на мысли, что не можешь перестать о ком-то думать каждый день? Ты нашла в своем окружении человека, с которым непременно хочешь подружиться, но все еще не делаешь первый шаг? Заходишь в профиль бывшего каждый день?

Психотерапевт Кейт Стюарт утверждает, что в этом могут быть виноваты определенные химические реакции в мозге, особенно если твоя одержимость связана с кем-то, с кем ты недавно познакомилась. Когда мы обретаем связь с человеком, это приводит к высвобождению дофамина в мозге, которое создает приятное ощущение, словно ты закончила большую задачу. Прервать эту связь за один день практически невозможно, но ты можешь предпринять несколько важных шагов, чтобы навсегда перестать думать о человеке, которого уже нет в твоей жизни, сообщает Рамблер

1. Решай свою самую большую проблему

Учитель буддийской медитации Норман Фишер считает, что самой большой проблемой, с которой мы сталкиваемся, становится наш собственный гнев. Он создает облако эмоций, мешающее быть продуктивной, так что именно гнев — твоя самая большая проблема. Поговори с собой — используй техники медитации, упражняйся, дольше прогуливайся и дай себе чуть больше времени, чтобы пережить расставание.

2. Избавься от чувства вины

Вспоминать прошлое и пытаться винить себя в вещах, которые уже не исправить, — не результативно. Плохие вещи происходят так неожиданно, как будто были цепочкой домино, и никто не может быть уверен в конечном результате любого своего поступка. Мы склонны думать о том, что могли бы поступить иначе и предотвратить случившееся. Но мы не можем изменить ни то, что произошло пять минут назад, ни то, что было позавчера, так что отбрасывай мысли и идеи, требующие маховика времени.

3. Не пытайся понять других

Если вдруг кто-то другой попытается тебя понять и станет строить догадки о твоих мотивах, как точно он сможет попасть в цель? Вместо того, чтобы контролировать мысли других, лучше сосредоточиться на очистке собственного разума, так как только это в твоей власти. Выяснять, что в голове другого человека, — пустая трата времени, а главное — энергии.

4. Не концентрируйся на своих мыслях

Не верь всему, что ты думаешь. Наши эмоции — беспокойство, напряжение, страх и стресс — находятся в наших телах, но не становятся тем, что нас окружает. Тибетский буддист Цокини Ринпоче говорит, что если мы эмоционально вовлечены в сожаление, страх, беспокойство и гнев, то наше эмоциональное и физическое состояние «реально, но не верно». Не доверяй каждой маленькой мысли, которая приходит в голову. В состоянии стресса любая негативная мысль сильнее, чем положительная, и это приводит к заблуждениям.

5. Прощай

Не стоит страдать, жалеть себя и концентрироваться на той травме, которую ты получила. Да, это действительно произошло с тобой. Да, это действительно было ужасно. Так прости и отпусти. Ты не обязана напрямую просить прощения, особенно если у тебя нет такой возможности. Ровно так же, как и ждать, что кто-то придет за прощением к тебе. Простить важно лишь для твоего внутреннего состояния. Мы прощаем, чтобы жить без страданий, связанных с тем, что зацикливаемся на прошлом.

6. Занимай мозг

Исследования показывают, что яркие фантазии помогают восстановиться от тревожных мыслей. Представь, что ты лежишь на пляже и любуешься дельфинами, выпрыгивающими из воды. Наблюдай за своими мыслями и лови умиротворение. Представь на своей руке небольшой шарик света и мысленно отправь его к человеку, которого не можешь выбросить из головы. Окутай его этим светом, не пропуская ни единой части, и удерживай до того момента, пока твой гнев, обида и разочарование не исчезнут.

7. Бери перерыв на 90 секунд

Сломай собственный шаблон и привычку думать об этом человеке. Нейропсихиатр Дэн Сигель считает, что любая эмоция может спасть уже через 90 секунд, как высокая морская волна. Дай себе 90 секунд — около 15 глубоких вздохов и выдохов, чтобы не думать об этом человеке или ситуации.

8. Не ожидай, что все наладится быстро

Все эти вещи потребуют от тебя терпения и времени. Многие люди теряют его еще на первом пункте, и вся тяжелая работа идет впустую. Все, что тебе нужно, это концентрация на собственных ощущениях. Не пытайся специально искать крючки или знаки, которые могут привести тебя к мыслям об этом человеке — это только затянет процесс восстановления.