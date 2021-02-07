Мотивация на учебу, работу, жизнь

Чтобы мотивировать мужчину в возрасте, ему надо поучиться мотивации у молодых, окружить себя молодыми людьми, чтобы они были рядом.

Напоминай себе каждый день эти мотивирующие цитаты о работе, вдумчиво перечитывай эту статью

Ничто не создает такой крах, как успех

У успешного человека успехи длятся в течение всей его жизни. Добиваясь одного результата, мы обычно слишком расслабляемся.

Временный быстрый успех – даже не должен рассматриваться как успех вообще, он не рассчитан на долгий промежуток времени.

После небольшого успешного результата неосознанно часть твоего мозга говорит тебе расслабиться.

«Ничто так не создает крах, как успех» – мотивирующая цитата на успех из одной бизнес-книги.

Когда ты достигаешь цели, ты прекращаешь себя пинать. Тебе становится тяжело продолжать делать это снова, ты достигаешь зоны комфорта.

Человеку в возрасте нужны молодые люди рядом

Успешные люди в возрасте к своим годам добиваются всего: уже есть отличная работа, гарем девушек.

К 35 годам у успешного взрослого мужика уже построен бизнес, и он отлично функционирует.

Интенсивный драйв быть успешным ослабевает.

Вокруг него много любовниц, он может провести отлично время с любой из них, когда захочет.

Чтобы мотивировать мужчину в возрасте, ему надо поучиться мотивации у молодых, окружить себя молодыми людьми, чтобы они были рядом.

Нужно понимание, что если ты будешь держать в себе этот драйв каждый день, эту увлеченность процессом, то вещи, которые ты достигнешь, к старости будут всегда в достатке и неиссякаемыми – безграничными!

Как мозг и мысли обманывают тебя

1. Про мысли расслабиться и уменьшить затраты энергии

Самые большие враги твоего мозга – мысли заняться любовью и деньги.

Как только у тебя становится слишком много денег или девушек, твой мозг говорит тебе «Хватить тратить энергию, теперь расслабься, все в порядке».

Такова природа жизни человека. Мысли внушают тебе минимизировать затраты энергии и времени.

2. Про рационализацию, твои мысли – это не ты

Ты думаешь – твои мысли это ты? Когда у тебя возникают в голове такие мысли, ты думаешь это твои мысли?

Все твои мысли – это рационализация, созданная умом. Твой мозг врет тебе.

Рационализация – это защитный механизм личности, который блокирует и скрывает от сознания человека его настоящие истинные мысли, чувства, мотивы действий и формулирует для личности всякие приемлемые отговорки, объяснения.

3. Знай, что всегда есть пространство для роста

Ты считаешь себя большой рыбой. Но ты большая рыба в маленьком пруду.

В большом океане ты уже не большая рыба. Успех или потолок, который ты достиг, для других еще считается полом.

Быть увлеченным процессом – великое счастье

Деньги и тактильные удовольствия – это не великое счастье в жизни, как считают многие.

Великое счастье жизни – это делать свое дело со страстью, быть полностью в процессе, чувствовать удовольствие от этого.

Будучи активным и действуя со страстью, ты достигнешь намного больше счастья, чем если бы ты был неактивным.

Уровни нужд, которые сдерживают тебя в работе

1. Деньги и занятие любовью

Деньги и занятие любовью – это жалкий базовый уровень из нужд. Если у тебя нет ни того ни другого – тебе тяжеловато.

2. Лень и пассивность в учебе

Следующий жалкий уровень – это когда у тебя есть и девушки, и деньги – но ты пассивен и ничего не хочешь делать.

Как действовать со страстью

Ты намеренно должен кидать себя в ситуации, которые будут щелчком к тому, чтобы заставить мозг проснуться, и ты начал действовать! Когда ты открыл глаза на мир и начал действовать со страстью – это самые блаженные чувства, которые можно испытывать в мире. Это то, для чего ты живешь. Забей на деньги и занятие любовью, это самые низкие нужды. Это реклама старается навязать тебе обратное – навязать их важность. А ты веришь в это. Останови нуждающийся шум в голове. Когда у тебя нет дома, ты думаешь вот бы неплохо было его иметь, жизнь изменится. Дом появляется – ничего не меняется. Так же и с деньгами и девушками.

Живи мечтой и реализуй ее

Ты думаешь, если ты остановился после первого успеха, потерял волну, то потом ты вернешься? Нет!

Ты будешь очередной личностью, которая рассталась с мечтами, утеряла огонек в глазах.

Ты умираешь. Это как смерть.

Когда человек уходит на пенсию, он начинает чувствовать себя, словно ушел из жизни. Никакие мотивирующие слова ему не помогут.

Депрессия и боль пинает людей, благодаря им мы растем

Ты можешь выбраться еще более мотивированным из депрессии.

Если тебе надоедает твоя жалкая жизнь, ты приходишь к выбору: либо меняешь ее, либо умираешь .

. Тебя настолько не устраивает нынешнее положение дел, боль настолько сильная, что она начинает мотивировать тебя идти вперед.

Боль – твой лучший помощник . Она пинает тебя и заставляет действовать.

. Она пинает тебя и заставляет действовать. Именно благодаря боли мы растем. Она говорит тебе, что что-то в тебе не так.

Какие вопросы надо себе задавать

Как только ты цепляешься за личность «давай расслабимся и отдохнем», это становится для тебя болезнью, ты затухаешь.

Хороший способ мотивации – это когда ты просыпаешься и спрашиваешь себя:

Как я сегодня буду доминировать? Что мне надо сделать? Что мне надо достигнуть? Как это сделать офигенным?

Начни день с этого! И тогда ты будешь знать, как мотивировать себя что-то делать.

Избегай следующего типа мышления

Ты уже проиграл, если вместо этого ты просыпаешься и думаешь так:

Как мне сегодня себя удовлетворить? Как мне наслаждаться сегодняшним днем? Что мне сделать, чтобы расслабиться? Как мне потратить деньги? Чем мне заняться с девушкой?

Что происходит, когда ты цепляешься за личность «давай отдохнем»

Как только ты зацепился за эту личность, которая хочет отдыхать и расслабиться – ты забываешь как выглядит страсть и увлеченность процессом. Это все неплохо, но в умеренном количестве. Ты становишься хомячком, застрявшим в колесе, как только ты забываешь, что значит быть увлеченным процессом и жить со страстью. Это как гориллу заперли в клетке зоопарка, и она забывает, что значит быть свободной, доминировать и бороться. Она забывает про дикие условия. Ты больше не можешь это вспомнить. Эта пассивная личность берет над тобой верх, и ты уже смотришь на старого себя, действовавшего активно – как на сумасшедшего. В голове начинается рационализация, всплывают отговорки: «Как я мог раньше выходить каждый день 7 дней в неделю и знакомиться с девушками? Это сумасшествие. Я не мог расслабиться, я наверно был слишком активным». Если человек верит своим мыслям, он теряется на несколько месяцев и лет в жизни, чтобы снова вернуться на путь со своими пристрастностями и мотивацией. Чем ты дальше от реальности и активной жизни, тем больше рационализации, и тем тяжелее тебе будет вернуться обратно на мотивированный путь. Постепенно ты начинаешь забывать все о том, как мотивировать себя на учебу и дальнейший рост. Тебе становится все тяжелее поверить, что ты можешь быть проактивным, действовать и делать.

Знай разницу между мог бы сделать и сделал

Измени взгляд на мир: вместо того чтобы думать, что ты можешь стать кем угодно и делать все что угодно, представь, что в жизни мало возможностей.

И когда ты увидишь хоть одну из возможностей – ты берешь ее и реализуешь!

Все эти вещи, про которые ты говоришь: «Я мог бы это сделать». Ты мог бы сделать все что угодно! Но сделаешь ли ты это на самом деле?

Ты мог бы сделать все – и то, и другое, и третье. Можно выдумать что угодно. Но сделаешь ли?

Это все в теории ты мог бы, но этого нет здесь. Этого ничего не видно.

Где оно то, что ты мог бы сделать?

Делай и реализуй, без всяких смог бы!

Суть счастья

Осознай, что активность и страсть – это счастье. Суть счастья – действовать, быть увлеченным процессом. Деньги и наслаждения не суть счастья. Надо всегда находить новые источники мотивации и новые векторы развития. Ты должен настроить себя на то, что как только ты добился успеха, ты находишь новые векторы действовать в течение долгого периода.

Люди сами рушат свои мечты

Ты удивляешься, почему все твои мечты рушатся?

А рушатся они не кем-то, а ТОБОЙ. Твоей неактивностью, твоей утерей страсти. Это проблема у всех.

Это все твоя лень и рационализация, иллюзии восприятия счастья на внешнем – на деньгах, на отдыхе, наслаждениях и прочее.

Можно посмотреть много хороших мотивирующих видео от разных людей. Я советую то видео выше в самой статье, где также есть вдохновляющие цитаты и мотивирующие слова.

Имей правильное восприятие работы как расширение

Измени свое восприятие. Смотри на все как расширение и сужение.

Работа – это расширение. Сужение – это расслабление.

Почему многие думают наоборот:

Все из-за того, что люди ненавидят свою работу . Они не нашли свою страсть, поэтому их версия счастья в том, чтобы отдыхать и ничего не делать.

. Они не нашли свою страсть, поэтому их версия счастья в том, чтобы отдыхать и ничего не делать. Они хотят заглушить свою боль и недовольство, веря в то, что хочется верить. Им не нравится то, чем они занимаются. Они вечно будут париться о том, как мотивировать себя на работу, которая им не нравится.

То, что делается само, без усилий (ментальных), мыслей, целей и желания получить результат и есть истинная работа человека!

Найди в жизни то занятие, которое ты любишь

Когда ты делаешь что-то со страстью, тебе это нравится, ты получаешь удовольствие и увлечен процессом! В этом и есть твое счастье.

Найди в жизни то занятие, которое ты любишь. Что бы это ни было: соблазнение, твое приключение, путешествие, бизнес.

Что бы это ни было.

Найди это занятие, занимаясь которым ничто не сможет сделать тебя счастливее!

Конечно, тебе надо делать перерывы и отдыхать: ты можешь пообедать в дорогом ресторане, потому что ты ЗАСЛУЖИЛ это!

Или ты развлекаешься с двумя девушками – потому что ты заслужил это!

Пик счастья – это увлеченность процессом и деланье его со страстью.

Не втягивайся в социальные иллюзии

Имей правильные мотивирующие факторы и избавься от неправильных:

Не втягивайся в социальные иллюзии , якобы иметь всякие дорогие штуковины, быть ленивым или иметь статус – это то, к чему надо стремиться. Это полный бред.

, якобы иметь всякие дорогие штуковины, быть ленивым или иметь статус – это то, к чему надо стремиться. Это полный бред. Есть ребята, которые занимаются каким-то делом только ради того , чтобы их уважали другие или ими восхищались. Они занимаются чем-то не для себя, а вечно стремятся кому-то что-то доказать. Я встречал таких людей. Они просто жалки и ничтожны.

, чтобы их уважали другие или ими восхищались. Они занимаются чем-то не для себя, а вечно стремятся кому-то что-то доказать. Я встречал таких людей. Они просто жалки и ничтожны. Основной их мотив – это удовлетворение своего эго. Они стремятся быстрее написать на форумах свои отчеты, какие они крутые парни. Им нужно чужое одобрение и комментарии похвалы. У таких ребят ужасные мотивационные факторы.

Твоя страсть, твое существование, ты сам – вот что для тебя побудительный мотив и стимул.

Что такое способность долго заниматься любимым делом

Способность долго заниматься одним делом – это не понимание того, кто ты и что ты мог бы сделать. Это то, что ты ДЕЛАЕШЬ !

! Это бросание себя в ситуации, которые мотивируют тебя, которые взрывают тебя!

тебя! Это бросание себя в ситуации, которые дают тебя чувства и сфокусированность на действии!

«Разница между тем, кто ты и кем ты хочешь быть – в том, что ты делаешь!» – мотивирующая цитата о спорте известного бодибилдера по имени Джефф Сейд.

Твой легкий успех может стать твоим большим поражением

Спроси себя: «Кем ты хочешь стать?»

Твоя первая победа может стать и поражением. Ты можешь потерять себя сразу после первого успеха.

Ничто так не подводит тебя как успех. Твой успех может стать твоим большим поражением.

Быстрый или легкий успех может создать много проблем.

Поэтому будь успешен на протяжении всей жизни, всегда получай новый опыт и будь готов к новым приключениям. Перечитывай этот мотивирующий текст и слова из статьи, осмысливая все.

Желаю тебе покорить все вершины, ведь теперь ты знаешь все о том, как мотивировать себя на успех правильно и идти к своей цели.

Видео «Почему мы отступаем в спорте»

И напоследок видео о том, как мотивировать себя на спорт, тренировки и идти вперед. В нем собраны мотивирующие цитаты великих людей.



Источник: feelpassion.ru