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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 февраля 2021 в России и мире

07:40 07.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 7 февраля 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День полётов на луну 7 февраля

• Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
• День рождения огнетушителя
• День полётов на луну (мыслимых и немыслимых)

• День памяти святителя Григория Богослова
• День числа Эйлера («e» Day)
• День российского бизнес-образования
• День герба Республики Татарстан
• День розы (Rose Day) - США
• День «Помашите рукой соседу» (Wave All Your Fingers At Your Neighbor Day) - США
• День балета (Ballet Day) - США
• День периодической таблицы (National Periodic Table Day) - США
• День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day) - США
• День пудинга (British Yorkshire Pudding Day) - Великобритания
• День борьбы с ВИЧ и СПИД среди афроамериканцев (National Black HIV/AIDS Awareness Day) - США
• День северных территорий - Япония
• День феттучини «Альфредо» (National Fettuccine Alfredo Day) - США
• День поста духовных практик «Шат-тила Экадаши» (Shat Tila Ekadashi) - Индия
• День независимости - Гренада
• День святого Мэла (Saint Mel`s Day) - Ирландия
• Воскресенье Суперкубка (Super Bowl Sunday) - США
• День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day) - США
• Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра, Виталия
• Григорьев день (Григорий Весноуказатель)

Важные события

1238 в ходе Монголо–татарского нашествия на Русь, осадой была взята столица Владимиро–Суздальского княжества – город Владимир.
1795 по указанию императрицы Екатерины II город–порт Хаджибей переименован в Одессу.
1845 вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную Портлендскую вазу.

1847 русский хирург Федор Иноземцев впервые в Российской Империи применил эфирный наркоз.
1855 в Симоде заключён русско–японский договор, провозгласивший «постоянный мир и искреннюю дружбу» между государствами.
1857 император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.
1885 формируется первое российское кадровое военное авиационное соединение.
1950 впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат – вертолёт Ка–10.
1977 с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз–24. Экипаж в составе: командир корабля Горбатко, Виктор Васильевич, бортинженер Глазков, Юрий Николаевич.
1981 в авиакатастрофе Ту–104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших – 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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От редакции

С праздником!

Аноним, 07 февраля 2021 01:04
НВР: И вас

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