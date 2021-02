Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 февраля 2021 в России и мире

День полётов на луну 7 февраля

• Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

• День рождения огнетушителя

• День полётов на луну (мыслимых и немыслимых)



• День памяти святителя Григория Богослова• День числа Эйлера («e» Day)• День российского бизнес-образования• День герба Республики Татарстан• День розы (Rose Day) - США• День «Помашите рукой соседу» (Wave All Your Fingers At Your Neighbor Day) - США• День балета (Ballet Day) - США• День периодической таблицы (National Periodic Table Day) - США• День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day) - США• День пудинга (British Yorkshire Pudding Day) - Великобритания• День борьбы с ВИЧ и СПИД среди афроамериканцев (National Black HIV/AIDS Awareness Day) - США• День северных территорий - Япония• День феттучини «Альфредо» (National Fettuccine Alfredo Day) - США• День поста духовных практик «Шат-тила Экадаши» (Shat Tila Ekadashi) - Индия• День независимости - Гренада• День святого Мэла (Saint Mel`s Day) - Ирландия• Воскресенье Суперкубка (Super Bowl Sunday) - США• День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day) - США• Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра, Виталия• Григорьев день (Григорий Весноуказатель)

Важные события

1238 в ходе Монголо–татарского нашествия на Русь, осадой была взята столица Владимиро–Суздальского княжества – город Владимир.

1795 по указанию императрицы Екатерины II город–порт Хаджибей переименован в Одессу.

1845 вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную Портлендскую вазу.



1847 русский хирург Федор Иноземцев впервые в Российской Империи применил эфирный наркоз.1855 в Симоде заключён русско–японский договор, провозгласивший «постоянный мир и искреннюю дружбу» между государствами.1857 император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.1885 формируется первое российское кадровое военное авиационное соединение.1950 впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат – вертолёт Ка–10.1977 с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз–24. Экипаж в составе: командир корабля Горбатко, Виктор Васильевич, бортинженер Глазков, Юрий Николаевич.1981 в авиакатастрофе Ту–104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших – 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend