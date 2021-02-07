Опасность двойного заражения коронавирусом оценил врач из центра Гамалеи

Врач отметил, что вакцина обезопасит вас от любого штамма одновременно радио Sputnik вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко. В организме одного человека могут сосуществовать сразу два варианта COVID-19, считают ученые. Как это получается и насколько это опасно, рассказал в интервьювирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

В мире сейчас фиксируется появление различных вариантов вируса SARS-CoV-2. Известно, что этот вирус, являющийся возбудителем COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации. Ученые выяснили, что различные его вариации могут соседствовать в организме одного человека, рассказал Александр Бутенко.

"Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами", – рассказал вирусолог.

Насколько это может повлиять на течение болезни, сейчас сказать сложно. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус меняет течение болезни – осложняет или, наоборот, делает его более легким. Есть также предположения, что новые варианты распространяются быстрее. Но в любом случае все эти новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, уточнил Александр Бутенко.

По его словам, защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавируса является вакцинация.