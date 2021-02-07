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Новые правила прохождения техосмотра действуют с 1 марта 2021. Узнайте подробности

10:37 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Не все водители попадут под действие новых правил о техосмотре и аннулировании диагностической карты.

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Помните, езда без ТО карается штрафом

Комментарии к новому закону о прохождении техосмотра не всегда соответствуют действительности. Многих интересуют вопросы об актуальности техосмотра, пройденного до 1 марта 2021 года, до вступления в силу новых правил.

Кратко о новых правилах технического осмотра

С 1 марта 2021 года вводится новый порядок прохождения ТО:

  • автовладельцам будут оформляться диагностические карты только в электронном виде;
  • вся процедура ТО будет фотографироваться – от момента заезда машины на СТО до выезда после ТО;
  • на фотографиях должны быть четко видны номер, марка, цвет машины;
  • во время процедуры обязательно присутствие работника ГИБДД;
  • все операторы техосмотра должны быть занесены в специальный реестр;
  • данные фотофиксации поступаются в единую информационную базу, доступны в любое время, хранятся 5 лет;
  • по желанию водителя электронная карта может быть распечатана;
  • езда без актуального техосмотра карается штрафом и регрессом от страховщиков.

При нарушениях прохождения ТО или выявлении факта покупки диагностической карты без прохождения реального осмотра, карта аннулируется в установленном порядке.

Какие существуют исключения из новых правил

Не все водители попадут под действие новых правил о техосмотре и аннулировании диагностической карты.

Необходимо учитывать, что сроки прохождения ТО для разных машин установлены разные:

  • новые машины до 4 лет не проходят ТО;
  • машины возрастом старше 10 лет проходят ежегодный техосмотр;
  • машины в возрасте от 4 до 10 лет проходят ТО каждые 2 года.

Кроме этого, каждые полгода проходят ТО водители такси и некоторых других видов транспорта.

Граждане, которые уже прошли ТО и получили или даже купили диагностическую карту до 1 марта 2021 года, до вступления закона в действие, могут спокойно ездить до прохождения очередного планового ТО. Аннулировать их документы никто не имеет права.

Управление автомобилем без прохождения техосмотра и наличия диагностической карты будет караться штрафом в размере 2 тыс. руб.

Источник: Пронедра

2021 новый порядок техосмотр то
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