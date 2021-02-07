Новые правила прохождения техосмотра действуют с 1 марта 2021. Узнайте подробности

Комментарии к новому закону о прохождении техосмотра не всегда соответствуют действительности. Многих интересуют вопросы об актуальности техосмотра, пройденного до 1 марта 2021 года, до вступления в силу новых правил.
Кратко о новых правилах технического осмотра
С 1 марта 2021 года вводится новый порядок прохождения ТО:
- автовладельцам будут оформляться диагностические карты только в электронном виде;
- вся процедура ТО будет фотографироваться – от момента заезда машины на СТО до выезда после ТО;
- на фотографиях должны быть четко видны номер, марка, цвет машины;
- во время процедуры обязательно присутствие работника ГИБДД;
- все операторы техосмотра должны быть занесены в специальный реестр;
- данные фотофиксации поступаются в единую информационную базу, доступны в любое время, хранятся 5 лет;
- по желанию водителя электронная карта может быть распечатана;
- езда без актуального техосмотра карается штрафом и регрессом от страховщиков.
При нарушениях прохождения ТО или выявлении факта покупки диагностической карты без прохождения реального осмотра, карта аннулируется в установленном порядке.
Какие существуют исключения из новых правил
Не все водители попадут под действие новых правил о техосмотре и аннулировании диагностической карты.
Необходимо учитывать, что сроки прохождения ТО для разных машин установлены разные:
- новые машины до 4 лет не проходят ТО;
- машины возрастом старше 10 лет проходят ежегодный техосмотр;
- машины в возрасте от 4 до 10 лет проходят ТО каждые 2 года.
Кроме этого, каждые полгода проходят ТО водители такси и некоторых других видов транспорта.
Граждане, которые уже прошли ТО и получили или даже купили диагностическую карту до 1 марта 2021 года, до вступления закона в действие, могут спокойно ездить до прохождения очередного планового ТО. Аннулировать их документы никто не имеет права.
Управление автомобилем без прохождения техосмотра и наличия диагностической карты будет караться штрафом в размере 2 тыс. руб.
Источник: Пронедра