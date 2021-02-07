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Разрушился при входе в атмосферу спутник, запущенный в космос в 2012 году

10:25 07.02.2021 Фото: Пресс-служба Роскосмоса
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Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.

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Спутник Telkom-3
Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
По информации американских военных, спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 мск. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.
 Telkom-3 массой 1900 килограммов был запущен в космос вместе с российским спутником связи "Экспресс-МД2" в августе 2012 года с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Однако из-за аварии "Бриза" оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.
2012 вошел в атмосферу индонезийский разрушился спутник
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