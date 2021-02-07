Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?

1. Жена лишает супруга чувства наполненности и самодостаточности
В нашем социуме многие мужчины не чувствуют себя самодостаточно всегда и везде.
В первое время семейных отношений внутреннюю пустоту мужа закрывает его жена. Они думают, что будут любить друг друга вечно.
Жена для него – это женщина, которая постоянно будет с ним.
Теперь он чувствует себя самодостаточным и в безопасности.
В вашей семье вы сами можете лишать друг друга того, что потом начинаете искать в других людях:
- Жена может начать лишать мужа чувства самодостаточности и уверенности во время частых скандалов, бытовых проблем или недопонимания. Это происходит, когда супруги очень долго вместе.
- Проходит время, жена уже не дает той любви, которую она давала раньше. И супруг ищет ее в объятиях любовницы.
- Супруга больше не дает это чувство наполненности и гармонии, муж начинает искать это чувство на стороне.
Если все это в точности происходит в ваших отношениях, то именно поэтому женатый мужчина заведет любовницу.
Это проблема не только супруги, но и мужа. Он должен был повышать свой уровень осознанности, работать над собой и быть самодостаточным сам по себе, не опираясь на внешние факторы.
2. Он нашел любовницу, с которой просто круто
С женой зачастую муж не чувствует себя круто. С женой – это семья, это любовь, идиллия и дети.
А есть еще другая девушка, с которой круто!
Раскроем подробнее вопрос о том, почему мужчины заводят любовниц и психологию их мышления, почему же они втайне проводят время с ними:
- Любовница помогает мужу мысленно уйти от семейных и бытовых проблем.
- У него появляется любовница, с которой хочется близости и которая очень заводит.
- Он заводит себе девушку, которая приводит его в восхищение.
- Любовница дает те новые эмоции и ощущения, которые не дает жена.
- С этой новой женщиной он может говорить о тех вещах, с которой никогда не поговорит с женой.
3. Рутина, привыкание и однообразие в семье
Мужья изменяют женам по причине того, что они хотят разнообразие. Они хотят приключений, чего-то нового.
В семье не должно быть рутинной жизни.
Человек не может кушать один и тот же йогурт утром, в обед, вечером и ночью. Вы не сможете кушать этот йогурт в течение двух недель каждый день, потому что это ненормально и вам это надоест.
То же самое может произойти и в вашей семье.
4. Между вами пропало влечение и химия
Влечение и химия в отношениях держится 0,5 – 2 года максимум. Дальше все заканчивается.
Мнение ученых о том, почему мужья изменяют женам, заключается в привыкании к феромонам партнера. Из-за такого привыкания вы уже сыты друг другом.
Таковы реалии жизни. Все может пресытиться.
5. Супруг полигамен и до этого жил свободными отношениями
На тему о том, какова его психология и почему мужчины изменяют девушкам, будет правильным упомянуть следующие факты:
- Ваш супруг не может сразу подавить свои инстинкты, если раньше он давал им полную волю. Он не может остановиться и больше не смотреть на других женщин.
- Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.
- Если мужчина по жизни альфа-самец, охотник и любовник, то ему тяжело будет подавить это в себе.
- Парень хочет жить согласно своим намерениям и желаниям, но он не может делать это открыто и изменяет.
Поэтому он закрыто заводит крутых любовниц, с которыми круто и с которыми можно временно забыть про семейную жизнь и все вытекающие из нее проблемы.
6. Она все свое время отдает ребенку
Если в вашей семье появился ребенок, то мама будет много времени в первое время проводить только с ним.
Как ребенок влияет на вашу половую жизнь:
- Это постоянные крики ночью, которые не дадут вам отдыхать вместе.
- Это уход за малышом, пеленки, кормить его грудью.
- Женщина после родов не может заниматься любовью.
- Порой, когда младенец сосет молоко у матери, некоторым женщинам процесс кормления грудью приносит много удовольствия. И жена уже не так хочет проводить время в постели с мужем.
Отсюда, как правило, жизнь в постели в вашей семье уходит на второй план.
Муж же не находит иного выхода, как погасить свою страсть вместе с любовницей.
В данном случае психология в том, что мужья изменяют женам и хотят большее ночью, но они не хотят бросать семью и ребенка.
7. У вас все плохо в постели, неудовлетворенность
Некоторые женщины еще не полностью осознают свою женственность и притягательность.
Ваша брачные игры в постели могут не удовлетворять партнера.
Не все женщины искусно владеют мастерством в постели по следующим причинам:
- Супруга очень молода и не так опытна.
- Некоторые девушки очень зажаты, не умеют выражать свою страсть и любовь ночью.
- Необразованность и ограничения в знаниях.
- Не все жены хотят принимать фантазии своих мужчин. Мужчина по своей природе любит воплощать свои экстремальные фантазии в реальность. Некоторые напрочь отказываются экспериментировать.
Если мужчина пробовал и так и этак, но это никак не меняет и не привносит разнообразия в постели, из отчаяния он может найти себе любовницу.
Или даже просто найти гулящую девушку на одну ночь.
Ведь если жена очень плоха в постели, мужик может найти девушку, которая во многом просто лучше.
Супруг может найти ту девушку на стороне, которая заставляет его просто выносить мозг в постели. Он будет ей тайно восхищаться и не говорить вам.
Про другой запах
Не все мужчины знают, что запах другой женщины жена всегда распознает. Даже если супруг сходил в душ или надушился, она все интуитивно понимает и чувствует. Мужчина ничего не подозревает, а женщина копается в голове и все задается вопросом: «Почему парни изменяют своим девушкам?».
А муж может все еще наивно полагать, что все под контролем, и он владеет ситуацией. Он даже не подозревает, что супруга распознала запах другой.
8. Из-за восприятия «Изменять можно, лишь бы никто не узнал»
Из-за телевидения и масс медиа в мозг молодого человека с рождения закладывают мысль о том, что женатые мужчины изменять обязаны.
Парни изменяют, хоть и любят свою девушку, потому что для них это считается нормой и обычным явлением, как бы в порядке вещей.
В некоторых семьях жены напрямую дают понять партнеру: «Если ты мне и изменяешь, то так, чтобы я не узнала».
Они реально озвучивают это и говорят, а супруг запоминает и делает выводы.
Разумеется, потом жена пожалеет о сказанном, если измена всплывет.
9. Чтобы создать ревность или из чувства мести
Некоторые мужчины очень ревнивы. Ими могут двигать эгоистичные мотивы для измены.
То есть даже из-за простого чувства зависти или чувства неполноценности супруг хочет вызвать у жены ревность.
Также поводом может быть и то, что жена проводила время не с теми людьми или изменила ему когда-то.
Тогда мужчина захочет заполнить дыру в своей самооценке и потешить свое самолюбие на стороне, отомстив супруге.
Например, он видит как на каком-нибудь празднике жена общается и флиртует с другими мужчинами.
Муж часто ревнует ее ко всем подряд мужикам.
Он запоминает все это, и ищет любовницу для того, чтобы теперь ревновали его.
10. Мужской патриархат
Подсознательно у мужика есть такое убеждение: «Я могу заниматься этим с кем хочу, а девушка нет». Может для девушек это будет шокирующим ответом на вопрос о том, почему изменяют мужчины. Но так устроено наше общество.
То есть в данном случае муж ставит свои интересы превыше своей супруги и позволяет себе ходить налево.
Мужчина думает, что у него есть какие-то привилегии из-за патриархата в семье.
Также причиной измены может быть и то, что в детстве отец мужа тоже изменял жене.
Теперь взрослый человек повторяет ошибки родителей.
11. Эгоистичные мотивы
Стремление доказать себе и друзьям «какой я крутой любовник»
Причинами измены мужа могут быть следующие эгоистичные мотивы:
- Потешить свое эго, ощутить превосходство.
- Удовлетворить свое либидо.
- С раннего детства был недостаток женского внимания. И теперь, когда мужчина узнал, что внимание-то можно было всегда иметь, стоит только что-то предпринять, мужчина пускается в неизведанное.
- Из-за желания самоутвердиться перед друзьями, получить их одобрение, чтобы они ему сказали: «Ух! Зажарил наверно?! Ух ты, мужик!».
- Он хочет доказать себе, что он способен владеть другими женщинами. Ведь раньше этого ему никогда не давалось.
- Друзья мужа холостяки и им всегда есть что рассказать о своих похождениях. Муж тоже решил, что пора чем-то похвастаться и сходил налево. То есть причина в хвастовстве перед друзьями.
12. Женщина перестала ухаживать и следить за собой
Поскольку муж уже покорил свою жену и завоевал ее сердце. То теперь покорять некого.
Жена расслабляется, и вот что с ней происходит:
- Спустя годы, жена перестает следить за своей фигурой, ее уже устраивает толстый живот.
- Теперь она не одевается так красиво, как раньше, она носит кухонный халат и в волосах бигуди.
- В ней пропала искра в глазах, изюминка и женственность.
- Женщина перестает привлекать.
Если все это происходит, то не удивительно, что горячая красотка с работы заменила жену в постели.
Конечно, женщина не обязана всегда быть красивой, но она должна быть осознанной и быть уверенной в себе, излучать любовь.
13. По алкогольной случайности
Есть одно выражение, которое звучит как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».
И если мужчины гуляли всю ночь до утра вместе с алкоголем и в окружении прекрасных женщин, то пьяный муж к концу вечера может и забыть о жене.
Ведь на нем сидит аппетитная красотка и вокруг полно спиртного. Тогда мужчина изменяет потому, что мужской взгляд видит рядом только девушек с хорошей фигурой, которые к тому же очень не ровно к нему дышат.
Из-за алкоголя он забывает про ту единственную.
Он уже не особо контролирует свою речь и действия.
Измена происходит неосознанно.
Это случается как в клубах, так и на шумных вечеринках, праздниках и других пьяных местах.
Почему же муж ничего не говорит и остается в семье
Закроем раз и навсегда вопрос о том, почему мужчины изменяют женам, но не уходят от них. Самыми распространенными являются следующие причины:
- Ему не нужна вся эта кутерьма с разделением имущества.
- Он не хочет всю жизнь платить алименты, если есть ребенок.
- Он не хочет идти в суд и заполнять все эти бумаги.
- Ему не хочется нарушать семейную идиллию.
- Муж хочет, чтобы ребенок рос вместе с отцом.
- Ему не нужны ссоры и скандалы.
- У него есть семейный очаг, где есть безопасность, гармония, еда и сон. Зачем его нарушать?
- Ему итак хорошо и клево, когда можно спать с двумя девушками.
- Его устраивает нынешнее положение дел.
Чья в этом вина и как решить проблему
Стоит понимать, что в измене виноваты оба партнера. Вы сами решаете, что делать с этим дальше.
Но чтобы измены не произошло, жене следует осознать следующие вещи:
- Она может быть и любовницей, и женой одновременно.
- Жена может играть несколько ролей одновременно, и никакой измены не будет.
- Женам просто не хватает правильной модели поведения любовницы, где она будет восхищать мужа.
Все это поможет избежать измен и иметь счастливую и гармоничную семью.
Любите!
Источник: feelpassion.ru