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Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?

23:30 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Любовница помогает мужу мысленно уйти от семейных и бытовых проблем.

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В измене виноват не только тот, кто изменил, но и тот кто допустил это
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?Как забыть человека и не думать о немЕщё 340 новостей

1. Жена лишает супруга чувства наполненности и самодостаточности

В нашем социуме многие мужчины не чувствуют себя самодостаточно всегда и везде.

В первое время семейных отношений внутреннюю пустоту мужа закрывает его жена. Они думают, что будут любить друг друга вечно.

Жена для него – это женщина, которая постоянно будет с ним.

Теперь он чувствует себя самодостаточным и в безопасности.

В вашей семье вы сами можете лишать друг друга того, что потом начинаете искать в других людях:

  • Жена может начать лишать мужа чувства самодостаточности и уверенности во время частых скандалов, бытовых проблем или недопонимания. Это происходит, когда супруги очень долго вместе.
  • Проходит время, жена уже не дает той любви, которую она давала раньше. И супруг ищет ее в объятиях любовницы.
  • Супруга больше не дает это чувство наполненности и гармонии, муж начинает искать это чувство на стороне.

Если все это в точности происходит в ваших отношениях, то именно поэтому женатый мужчина заведет любовницу.

Это проблема не только супруги, но и мужа. Он должен был повышать свой уровень осознанности, работать над собой и быть самодостаточным сам по себе, не опираясь на внешние факторы.

2. Он нашел любовницу, с которой просто круто

С женой зачастую муж не чувствует себя круто. С женой – это семья, это любовь, идиллия и дети.

А есть еще другая девушка, с которой круто!

Раскроем подробнее вопрос о том, почему мужчины заводят любовниц и психологию их мышления, почему же они втайне проводят время с ними:

  1. Любовница помогает мужу мысленно уйти от семейных и бытовых проблем.
  2. У него появляется любовница, с которой хочется близости и которая очень заводит.
  3. Он заводит себе девушку, которая приводит его в восхищение.
  4. Любовница дает те новые эмоции и ощущения, которые не дает жена.
  5. С этой новой женщиной он может говорить о тех вещах, с которой никогда не поговорит с женой.

3. Рутина, привыкание и однообразие в семье

Мужья изменяют женам по причине того, что они хотят разнообразие. Они хотят приключений, чего-то нового.

В семье не должно быть рутинной жизни.

Человек не может кушать один и тот же йогурт утром, в обед, вечером и ночью. Вы не сможете кушать этот йогурт в течение двух недель каждый день, потому что это ненормально и вам это надоест.

То же самое может произойти и в вашей семье.

4. Между вами пропало влечение и химия

Влечение и химия в отношениях держится 0,5 – 2 года максимум. Дальше все заканчивается.

Мнение ученых о том, почему мужья изменяют женам, заключается в привыкании к феромонам партнера. Из-за такого привыкания вы уже сыты друг другом.

Таковы реалии жизни. Все может пресытиться.

5. Супруг полигамен и до этого жил свободными отношениями

На тему о том, какова его психология и почему мужчины изменяют девушкам, будет правильным упомянуть следующие факты:

  • Ваш супруг не может сразу подавить свои инстинкты, если раньше он давал им полную волю. Он не может остановиться и больше не смотреть на других женщин.
  • Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.
  • Если мужчина по жизни альфа-самец, охотник и любовник, то ему тяжело будет подавить это в себе.
  • Парень хочет жить согласно своим намерениям и желаниям, но он не может делать это открыто и изменяет.

Поэтому он закрыто заводит крутых любовниц, с которыми круто и с которыми можно временно забыть про семейную жизнь и все вытекающие из нее проблемы.

6. Она все свое время отдает ребенку

Если в вашей семье появился ребенок, то мама будет много времени в первое время проводить только с ним.

Как ребенок влияет на вашу половую жизнь:

  • Это постоянные крики ночью, которые не дадут вам отдыхать вместе.
  • Это уход за малышом, пеленки, кормить его грудью.
  • Женщина после родов не может заниматься любовью.
  • Порой, когда младенец сосет молоко у матери, некоторым женщинам процесс кормления грудью приносит много удовольствия. И жена уже не так хочет проводить время в постели с мужем.

Отсюда, как правило, жизнь в постели в вашей семье уходит на второй план.

Муж же не находит иного выхода, как погасить свою страсть вместе с любовницей.

В данном случае психология в том, что мужья изменяют женам и хотят большее ночью, но они не хотят бросать семью и ребенка.

 7. У вас все плохо в постели, неудовлетворенность

Некоторые женщины еще не полностью осознают свою женственность и притягательность.

Ваша брачные игры в постели могут не удовлетворять партнера.

Не все женщины искусно владеют мастерством в постели по следующим причинам:

  • Супруга очень молода и не так опытна.
  • Некоторые девушки очень зажаты, не умеют выражать свою страсть и любовь ночью.
  • Необразованность и ограничения в знаниях.
  • Не все жены хотят принимать фантазии своих мужчин. Мужчина по своей природе любит воплощать свои экстремальные фантазии в реальность. Некоторые напрочь отказываются экспериментировать.

Если мужчина пробовал и так и этак, но это никак не меняет и не привносит разнообразия в постели, из отчаяния он может найти себе любовницу.

Или даже просто найти гулящую девушку на одну ночь.

Ведь если жена очень плоха в постели, мужик может найти девушку, которая во многом просто лучше.

Супруг может найти ту девушку на стороне, которая заставляет его просто выносить мозг в постели. Он будет ей тайно восхищаться и не говорить вам.

Про другой запах

Не все мужчины знают, что запах другой женщины жена всегда распознает. Даже если супруг сходил в душ или надушился, она все интуитивно понимает и чувствует. Мужчина ничего не подозревает, а женщина копается в голове и все задается вопросом: «Почему парни изменяют своим девушкам?».

А муж может все еще наивно полагать, что все под контролем, и он владеет ситуацией. Он даже не подозревает, что супруга распознала запах другой.

8. Из-за восприятия «Изменять можно, лишь бы никто не узнал»

Из-за телевидения и масс медиа в мозг молодого человека с рождения закладывают мысль о том, что женатые мужчины изменять обязаны.

Парни изменяют, хоть и любят свою девушку, потому что для них это считается нормой и обычным явлением, как бы в порядке вещей.

В некоторых семьях жены напрямую дают понять партнеру: «Если ты мне и изменяешь, то так, чтобы я не узнала».

Они реально озвучивают это и говорят, а супруг запоминает и делает выводы.

Разумеется, потом жена пожалеет о сказанном, если измена всплывет.

9. Чтобы создать ревность или из чувства мести

Некоторые мужчины очень ревнивы. Ими могут двигать эгоистичные мотивы для измены.

То есть даже из-за простого чувства зависти или чувства неполноценности супруг хочет вызвать у жены ревность.

Также поводом может быть и то, что жена проводила время не с теми людьми или изменила ему когда-то.

Тогда мужчина захочет заполнить дыру в своей самооценке и потешить свое самолюбие на стороне, отомстив супруге.

Например, он видит как на каком-нибудь празднике жена общается и флиртует с другими мужчинами.

Муж часто ревнует ее ко всем подряд мужикам.

Он запоминает все это, и ищет любовницу для того, чтобы теперь ревновали его.

10. Мужской патриархат

Подсознательно у мужика есть такое убеждение: «Я могу заниматься этим с кем хочу, а девушка нет». Может для девушек это будет шокирующим ответом на вопрос о том, почему изменяют мужчины. Но так устроено наше общество.

То есть в данном случае муж ставит свои интересы превыше своей супруги и позволяет себе ходить налево.

Мужчина думает, что у него есть какие-то привилегии из-за патриархата в семье.

Также причиной измены может быть и то, что в детстве отец мужа тоже изменял жене.

Теперь взрослый человек повторяет ошибки родителей.

11. Эгоистичные мотивы

Стремление доказать себе и друзьям «какой я крутой любовник»

Причинами измены мужа могут быть следующие эгоистичные мотивы:

  1. Потешить свое эго, ощутить превосходство.
  2. Удовлетворить свое либидо.
  3. С раннего детства был недостаток женского внимания. И теперь, когда мужчина узнал, что внимание-то можно было всегда иметь, стоит только что-то предпринять, мужчина пускается в неизведанное.
  4. Из-за желания самоутвердиться перед друзьями, получить их одобрение, чтобы они ему сказали: «Ух! Зажарил наверно?! Ух ты, мужик!».
  5. Он хочет доказать себе, что он способен владеть другими женщинами. Ведь раньше этого ему никогда не давалось.
  6. Друзья мужа холостяки и им всегда есть что рассказать о своих похождениях. Муж тоже решил, что пора чем-то похвастаться и сходил налево. То есть причина в хвастовстве перед друзьями.

12. Женщина перестала ухаживать и следить за собой

Поскольку муж уже покорил свою жену и завоевал ее сердце. То теперь покорять некого.

Жена расслабляется, и вот что с ней происходит:

  1. Спустя годы, жена перестает следить за своей фигурой, ее уже устраивает толстый живот.
  2. Теперь она не одевается так красиво, как раньше, она носит кухонный халат и в волосах бигуди.
  3. В ней пропала искра в глазах, изюминка и женственность.
  4. Женщина перестает привлекать.

Если все это происходит, то не удивительно, что горячая красотка с работы заменила жену в постели.

Конечно, женщина не обязана всегда быть красивой, но она должна быть осознанной и быть уверенной в себе, излучать любовь.

13. По алкогольной случайности

Есть одно выражение, которое звучит как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

И если мужчины гуляли всю ночь до утра вместе с алкоголем и в окружении прекрасных женщин, то пьяный муж к концу вечера может и забыть о жене.

Ведь на нем сидит аппетитная красотка и вокруг полно спиртного. Тогда мужчина изменяет потому, что мужской взгляд видит рядом только девушек с хорошей фигурой, которые к тому же очень не ровно к нему дышат.

Из-за алкоголя он забывает про ту единственную.

Он уже не особо контролирует свою речь и действия.

Измена происходит неосознанно.

Это случается как в клубах, так и на шумных вечеринках, праздниках и других пьяных местах.

Почему же муж ничего не говорит и остается в семье

Закроем раз и навсегда вопрос о том, почему мужчины изменяют женам, но не уходят от них. Самыми распространенными являются следующие причины:

  1. Ему не нужна вся эта кутерьма с разделением имущества.
  2. Он не хочет всю жизнь платить алименты, если есть ребенок.
  3. Он не хочет идти в суд и заполнять все эти бумаги.
  4. Ему не хочется нарушать семейную идиллию.
  5. Муж хочет, чтобы ребенок рос вместе с отцом.
  6. Ему не нужны ссоры и скандалы.
  7. У него есть семейный очаг, где есть безопасность, гармония, еда и сон. Зачем его нарушать?
  8. Ему итак хорошо и клево, когда можно спать с двумя девушками.
  9. Его устраивает нынешнее положение дел.

Чья в этом вина и как решить проблему

Стоит понимать, что в измене виноваты оба партнера. Вы сами решаете, что делать с этим дальше.

Но чтобы измены не произошло, жене следует осознать следующие вещи:

  1. Она может быть и любовницей, и женой одновременно.
  2. Жена может играть несколько ролей одновременно, и никакой измены не будет.
  3. Женам просто не хватает правильной модели поведения любовницы, где она будет восхищать мужа.

Все это поможет избежать измен и иметь счастливую и гармоничную семью.

Любите!

Источник: feelpassion.ru

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