Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?

В измене виноват не только тот, кто изменил, но и тот кто допустил это

1. Жена лишает супруга чувства наполненности и самодостаточности

В нашем социуме многие мужчины не чувствуют себя самодостаточно всегда и везде.

В первое время семейных отношений внутреннюю пустоту мужа закрывает его жена. Они думают, что будут любить друг друга вечно.

Жена для него – это женщина, которая постоянно будет с ним.

Теперь он чувствует себя самодостаточным и в безопасности.

В вашей семье вы сами можете лишать друг друга того, что потом начинаете искать в других людях:

Жена может начать лишать мужа чувства самодостаточности и уверенности во время частых скандалов, бытовых проблем или недопонимания. Это происходит, когда супруги очень долго вместе.

во время частых скандалов, бытовых проблем или недопонимания. Это происходит, когда супруги очень долго вместе. Проходит время, жена уже не дает той любви , которую она давала раньше. И супруг ищет ее в объятиях любовницы.

, которую она давала раньше. И супруг ищет ее в объятиях любовницы. Супруга больше не дает это чувство наполненности и гармонии, муж начинает искать это чувство на стороне.

Если все это в точности происходит в ваших отношениях, то именно поэтому женатый мужчина заведет любовницу.

Это проблема не только супруги, но и мужа. Он должен был повышать свой уровень осознанности, работать над собой и быть самодостаточным сам по себе, не опираясь на внешние факторы.

2. Он нашел любовницу, с которой просто круто

С женой зачастую муж не чувствует себя круто. С женой – это семья, это любовь, идиллия и дети.

А есть еще другая девушка, с которой круто!

Раскроем подробнее вопрос о том, почему мужчины заводят любовниц и психологию их мышления, почему же они втайне проводят время с ними:

Любовница помогает мужу мысленно уйти от семейных и бытовых проблем. У него появляется любовница, с которой хочется близости и которая очень заводит. Он заводит себе девушку, которая приводит его в восхищение. Любовница дает те новые эмоции и ощущения, которые не дает жена. С этой новой женщиной он может говорить о тех вещах, с которой никогда не поговорит с женой.

3. Рутина, привыкание и однообразие в семье

Мужья изменяют женам по причине того, что они хотят разнообразие. Они хотят приключений, чего-то нового.

В семье не должно быть рутинной жизни.

Человек не может кушать один и тот же йогурт утром, в обед, вечером и ночью. Вы не сможете кушать этот йогурт в течение двух недель каждый день, потому что это ненормально и вам это надоест.

То же самое может произойти и в вашей семье.

4. Между вами пропало влечение и химия

Влечение и химия в отношениях держится 0,5 – 2 года максимум. Дальше все заканчивается.

Мнение ученых о том, почему мужья изменяют женам, заключается в привыкании к феромонам партнера. Из-за такого привыкания вы уже сыты друг другом.

Таковы реалии жизни. Все может пресытиться.

5. Супруг полигамен и до этого жил свободными отношениями

На тему о том, какова его психология и почему мужчины изменяют девушкам, будет правильным упомянуть следующие факты:

Ваш супруг не может сразу подавить свои инстинкты , если раньше он давал им полную волю. Он не может остановиться и больше не смотреть на других женщин.

, если раньше он давал им полную волю. Он не может остановиться и больше не смотреть на других женщин. Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит .

. Если мужчина по жизни альфа-самец, охотник и любовник , то ему тяжело будет подавить это в себе.

, то ему тяжело будет подавить это в себе. Парень хочет жить согласно своим намерениям и желаниям, но он не может делать это открыто и изменяет.

Поэтому он закрыто заводит крутых любовниц, с которыми круто и с которыми можно временно забыть про семейную жизнь и все вытекающие из нее проблемы.

6. Она все свое время отдает ребенку

Если в вашей семье появился ребенок, то мама будет много времени в первое время проводить только с ним.

Как ребенок влияет на вашу половую жизнь:

Это постоянные крики ночью, которые не дадут вам отдыхать вместе.

Это уход за малышом, пеленки, кормить его грудью.

Женщина после родов не может заниматься любовью.

Порой, когда младенец сосет молоко у матери, некоторым женщинам процесс кормления грудью приносит много удовольствия. И жена уже не так хочет проводить время в постели с мужем.

Отсюда, как правило, жизнь в постели в вашей семье уходит на второй план.

Муж же не находит иного выхода, как погасить свою страсть вместе с любовницей.

В данном случае психология в том, что мужья изменяют женам и хотят большее ночью, но они не хотят бросать семью и ребенка.

7. У вас все плохо в постели, неудовлетворенность

Некоторые женщины еще не полностью осознают свою женственность и притягательность.

Ваша брачные игры в постели могут не удовлетворять партнера.

Не все женщины искусно владеют мастерством в постели по следующим причинам:

Супруга очень молода и не так опытна .

. Некоторые девушки очень зажаты , не умеют выражать свою страсть и любовь ночью.

, не умеют выражать свою страсть и любовь ночью. Необразованность и ограничения в знаниях.

и ограничения в знаниях. Не все жены хотят принимать фантазии своих мужчин. Мужчина по своей природе любит воплощать свои экстремальные фантазии в реальность. Некоторые напрочь отказываются экспериментировать.

Если мужчина пробовал и так и этак, но это никак не меняет и не привносит разнообразия в постели, из отчаяния он может найти себе любовницу.

Или даже просто найти гулящую девушку на одну ночь.

Ведь если жена очень плоха в постели, мужик может найти девушку, которая во многом просто лучше.

Супруг может найти ту девушку на стороне, которая заставляет его просто выносить мозг в постели. Он будет ей тайно восхищаться и не говорить вам.

Про другой запах

Не все мужчины знают, что запах другой женщины жена всегда распознает. Даже если супруг сходил в душ или надушился, она все интуитивно понимает и чувствует. Мужчина ничего не подозревает, а женщина копается в голове и все задается вопросом: «Почему парни изменяют своим девушкам?».

А муж может все еще наивно полагать, что все под контролем, и он владеет ситуацией. Он даже не подозревает, что супруга распознала запах другой.

8. Из-за восприятия «Изменять можно, лишь бы никто не узнал»

Из-за телевидения и масс медиа в мозг молодого человека с рождения закладывают мысль о том, что женатые мужчины изменять обязаны.

Парни изменяют, хоть и любят свою девушку, потому что для них это считается нормой и обычным явлением, как бы в порядке вещей.

В некоторых семьях жены напрямую дают понять партнеру: «Если ты мне и изменяешь, то так, чтобы я не узнала».

Они реально озвучивают это и говорят, а супруг запоминает и делает выводы.

Разумеется, потом жена пожалеет о сказанном, если измена всплывет.

9. Чтобы создать ревность или из чувства мести

Некоторые мужчины очень ревнивы. Ими могут двигать эгоистичные мотивы для измены.

То есть даже из-за простого чувства зависти или чувства неполноценности супруг хочет вызвать у жены ревность.

Также поводом может быть и то, что жена проводила время не с теми людьми или изменила ему когда-то.

Тогда мужчина захочет заполнить дыру в своей самооценке и потешить свое самолюбие на стороне, отомстив супруге.

Например, он видит как на каком-нибудь празднике жена общается и флиртует с другими мужчинами.

Муж часто ревнует ее ко всем подряд мужикам.

Он запоминает все это, и ищет любовницу для того, чтобы теперь ревновали его.

10. Мужской патриархат

Подсознательно у мужика есть такое убеждение: «Я могу заниматься этим с кем хочу, а девушка нет». Может для девушек это будет шокирующим ответом на вопрос о том, почему изменяют мужчины. Но так устроено наше общество.

То есть в данном случае муж ставит свои интересы превыше своей супруги и позволяет себе ходить налево.

Мужчина думает, что у него есть какие-то привилегии из-за патриархата в семье.

Также причиной измены может быть и то, что в детстве отец мужа тоже изменял жене.

Теперь взрослый человек повторяет ошибки родителей.

11. Эгоистичные мотивы

Стремление доказать себе и друзьям «какой я крутой любовник»

Причинами измены мужа могут быть следующие эгоистичные мотивы:

Потешить свое эго, ощутить превосходство. Удовлетворить свое либидо. С раннего детства был недостаток женского внимания. И теперь, когда мужчина узнал, что внимание-то можно было всегда иметь, стоит только что-то предпринять, мужчина пускается в неизведанное. Из-за желания самоутвердиться перед друзьями, получить их одобрение, чтобы они ему сказали: «Ух! Зажарил наверно?! Ух ты, мужик!». Он хочет доказать себе, что он способен владеть другими женщинами. Ведь раньше этого ему никогда не давалось. Друзья мужа холостяки и им всегда есть что рассказать о своих похождениях. Муж тоже решил, что пора чем-то похвастаться и сходил налево. То есть причина в хвастовстве перед друзьями.

12. Женщина перестала ухаживать и следить за собой

Поскольку муж уже покорил свою жену и завоевал ее сердце. То теперь покорять некого.

Жена расслабляется, и вот что с ней происходит:

Спустя годы, жена перестает следить за своей фигурой, ее уже устраивает толстый живот. Теперь она не одевается так красиво, как раньше, она носит кухонный халат и в волосах бигуди. В ней пропала искра в глазах, изюминка и женственность. Женщина перестает привлекать.

Если все это происходит, то не удивительно, что горячая красотка с работы заменила жену в постели.

Конечно, женщина не обязана всегда быть красивой, но она должна быть осознанной и быть уверенной в себе, излучать любовь.

13. По алкогольной случайности

Есть одно выражение, которое звучит как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

И если мужчины гуляли всю ночь до утра вместе с алкоголем и в окружении прекрасных женщин, то пьяный муж к концу вечера может и забыть о жене.

Ведь на нем сидит аппетитная красотка и вокруг полно спиртного. Тогда мужчина изменяет потому, что мужской взгляд видит рядом только девушек с хорошей фигурой, которые к тому же очень не ровно к нему дышат.

Из-за алкоголя он забывает про ту единственную.

Он уже не особо контролирует свою речь и действия.

Измена происходит неосознанно.

Это случается как в клубах, так и на шумных вечеринках, праздниках и других пьяных местах.

Почему же муж ничего не говорит и остается в семье

Закроем раз и навсегда вопрос о том, почему мужчины изменяют женам, но не уходят от них. Самыми распространенными являются следующие причины:

Ему не нужна вся эта кутерьма с разделением имущества. Он не хочет всю жизнь платить алименты, если есть ребенок. Он не хочет идти в суд и заполнять все эти бумаги. Ему не хочется нарушать семейную идиллию. Муж хочет, чтобы ребенок рос вместе с отцом. Ему не нужны ссоры и скандалы. У него есть семейный очаг, где есть безопасность, гармония, еда и сон. Зачем его нарушать? Ему итак хорошо и клево, когда можно спать с двумя девушками. Его устраивает нынешнее положение дел.

Чья в этом вина и как решить проблему

Стоит понимать, что в измене виноваты оба партнера. Вы сами решаете, что делать с этим дальше.

Но чтобы измены не произошло, жене следует осознать следующие вещи:

Она может быть и любовницей, и женой одновременно. Жена может играть несколько ролей одновременно, и никакой измены не будет. Женам просто не хватает правильной модели поведения любовницы, где она будет восхищать мужа.

Все это поможет избежать измен и иметь счастливую и гармоничную семью.

Любите!

Источник: feelpassion.ru