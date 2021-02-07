Куда ринулись после снятия ограничений жители Москвы: Названы самые популярные места

Более 60% посетителей ночных заведений минимум дважды за ночь поменяли локацию. Мэр Собянин подписал указ о возобновлении с 27 января работы ночных клубов.

Большой популярностью, после снятия ограничения пользуются улицы с обилием клубов и баров

Мобильный трафик в центральной части Москвы в первые выходные после отмены ограничений на ночную работу предприятий общепита в столице заметно вырос по сравнению с предыдущими выходными: голосовой – на 15%, мобильной передачи данных – на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.

В компании проанализировали обезличенные данные о мобильном трафике в Москве в ночное время за первые выходные после отмены 27 января ограничений на ночную работу ресторанов и других развлекательных учреждений. Анализ данных проводился в пределах ЦАО, где максимальная концентрация таких мест. Сравнение проводилось между первым свободным для посещения ночных заведений — уикендом с 23.00 29 января до 6.00 утра 31 января и аналогичным временем на предыдущих выходных 22-24 января.

"В первые выходные сразу после отмены ограничений на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, трафик в центральной части Москвы заметно вырос по сравнению с предыдущими выходными: голосовой – на 15%, мобильной передачи данных – на 12%", — уточнили в компании.

При этом, более 60% посетителей ночных заведений минимум дважды за ночь поменяли локацию. Наиболее популярными местами, по данным оператора, стали Болотная набережная, Кузнецкий мост и Тверская, где находится много популярных клубов и караоке-баров.

Аналитики отметили, что подавляющую часть ночного интернет-трафика составил исходящий трафик, 80% из которого пришлось на соцсети Instagram и Facebook, а также мессенджеры WhatsApp и Telegram, в которых посетители клубов активно делились фотографиями и видео.

Пик активности пришелся на период с часу до трех часов ночи 30 января: посетители заведений на 15% больше скачали данных и говорили больше примерно на столько же. В ночь с субботы на воскресенье 31 января, ночная интернет-активность уже к часу ночи начала снижаться, но число телефонных звонков заметно выросло – на 16%, резюмировали в компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 27 января работы ночных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных организаций. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования Роспотребнадзора по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.