Последствия "коронакризиса" преодолела российская экономика, заявил Силуанов

Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

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"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings - на уровне BBB со стабильным прогнозом, является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков", - сказал Силуанов.

Он добавил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут стать основанием для повышения Fitch кредитного рейтинга РФ. "Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - сказал Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее сообщило о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. 16 января рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом, передает ТАСС.