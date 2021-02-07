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Последствия "коронакризиса" преодолела российская экономика, заявил Силуанов

12:54 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков.

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Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

 "Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings - на уровне BBB со стабильным прогнозом, является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков", - сказал Силуанов.

Он добавил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут стать основанием для повышения Fitch кредитного рейтинга РФ. "Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - сказал Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее сообщило о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. 16 января рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом, передает ТАСС.

коронавирус кризис рост экономика Антон Силуанов Минфин
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