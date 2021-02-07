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Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,44 млн

14:12 07.02.2021 Фото: аукцион
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Отмечается, что стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко возросла после выхода мини-сериала "Последний танец".

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Помимо автографе, на карточке размещен фрагмент формы баскетболиста с Матча всех звезд НБА 1992 года

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

Карточка была выпущена в 1997 году в количестве 23 штук. Качество карточки и подписи на ней были оценены как "почти в отличном состоянии". Помимо автографа, на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1992 года. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составлял $915 тыc. и был установлен несколько месяцев назад. Отмечается, что стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко возросла после выхода мини-сериала "Последний танец".

57-летний Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго". Он также играл за "Вашингтон", где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

В Матче всех звезд 1992 года Джордан вышел в стартовой пятерке команды Восточной конференции, набрал 18 очков и отдал пять передач, напомнил ТАСС.

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