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Сократилось население Москвы впервые за 28 лет

11:43 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Это сокращение оказалось самым сильным в современной истории России. А население Подмосковья, напротив, увеличивается.

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Численность города не сокращалась с 1992 года
Население Москвы в 2020 году сократилось почти на 42 000 человек. Это сокращение оказалось самым сильным в современной истории России.

По данным на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 636 312 человек — почти на 42 000 меньше, чем годом ранее, следует из предварительных данных Росстата. Число жителей столицы сократилось впервые с 1992 года, при этом по масштабам падение численности оказалось максимальным за всю историю наблюдений: на 1 января 1993 года постоянно проживающих насчитывалось всего на 1783 человека меньше, чем годом ранее.

Население Московской области продолжило увеличиваться — за год на 22 463 человека, хотя прирост и сократился существенно по сравнению с предыдущими годами, когда он превышал 90 000 человек. Кроме того, в год пандемии резко увеличилось постоянное население Севастополя — на 14%. Численность населения Крыма при этом уменьшилась, как и у большинства регионов страны.

Источник: Forbes

впервые москва население сократилось
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