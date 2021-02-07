Сократилось население Москвы впервые за 28 лет

По данным на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 636 312 человек — почти на 42 000 меньше, чем годом ранее, следует из предварительных данных Росстата. Число жителей столицы сократилось впервые с 1992 года, при этом по масштабам падение численности оказалось максимальным за всю историю наблюдений: на 1 января 1993 года постоянно проживающих насчитывалось всего на 1783 человека меньше, чем годом ранее.