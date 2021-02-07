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6 известных женщин в истории, которые изменили мир

19:30 07.02.2021 Фото: wiki
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Вдовствующая императрица династии Цин Цыси начала свою взрослую жизнь как наложница, но закончила ее как самая могущественная женщина Китая.

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Китайская императрица Цыси

На протяжении многих лет история видела некоторых невероятно умных, сильных и вдохновляющих женщин. Были ли они изобретателями, учеными, лидерами, политиками или буквально королевами, эти шесть сильных женщин, несомненно, изменили мир к лучшему.

Китайская императрица Цыси

Вдовствующая императрица династии Цин Цыси начала свою взрослую жизнь как наложница, но закончила ее как самая могущественная женщина Китая. Хотя формально она служила регентом при императоре (ее маленьком сыне), пока он был еще несовершеннолетним, на самом деле она эффективно управляла империей за кулисами в течение 47 лет, убивая своих врагов, когда это было необходимо. Нет никаких сомнений в том, что она навсегда изменила страну, отменив некоторые формы пыток, поощряя свободу печати и продвигая Китай к конституционной монархии.

Мария Кюри

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Польская ученая Мария Склодовская-Кюри, более известная как Мария Кюри, открыла несколько элементов, получила две Нобелевские премии, побила несколько рекордов и проложила путь для женщин-ученых, которые пришли после нее (включая ее дочь Ирен). Нобелевская премия Кюри по физике 1903 года за работу в области радиоактивности сделала ее первой женщиной, когда-либо получавшей ее, а Нобелевская премия по химии 1911 года (за открытие и изучение элементов радия и полония) сделала ее первым и единственным человеком, когда-либо получавшим Нобелевские премии в двух разных науках.

Вирджиния Апгар

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Карьера Вирджинии Апгар была полна первых достижений: в 1937 году она стала первой женщиной-сертифицированным анестезиологом и первой женщиной, получившей звание профессора в Колледже врачей и хирургов, где она была первым профессором анестезиологии. В 1952 году она представила пятиступенчатую систему оценки состояния новорожденных в течение минуты после рождения. Шкала Апгар вскоре распространилась по всему миру.

Розалинд Франклин

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Работа британского ученого Розалинд Франклин была неотъемлемой частью открытия структуры ДНК. В 1952 году, работая в Кингс-колледже в Лондоне, она получила рентгеновское дифракционное изображение, которое подтвердило теорию двойной спирали. Франклин умерла от рака яичников в 1958 году, возможно, в результате ее работы с радиацией, но ее работа над вирусами и ДНК продолжала менять области науки после ее смерти.

Индира Ганди

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Будучи первой женщиной-премьер-министром Индии, она возглавляла страну почти 16 лет, пока ее не убили в октябре 1984 года. Ее достижения, как оказалось, имели долгосрочные последствия для ее страны, ее союзников и даже ее врагов. Она славно провела Индию через войну с Пакистаном, что привело к созданию Бангладеш. Для одних она почитаемая националистка, для других ее наследие гораздо сложнее. Но нет никаких сомнений в том, что она изменила мир.

Королева Виктория

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Королева Виктория была коронована в июне 1838 года. Не зря этот период называют «викторианским» веком. Королева Виктория оказала невероятное влияние на мир, как в границах Британской империи, так и за ее пределами, за время своего 63-летнего правления (самое продолжительное правление любой королевы-регентши в мире до королевы Елизаветы II). Она определила роль современного конституционного монарха и возглавила эпоху научного прогресса и индустриализации. К лучшему или к худшему, последствия ее лидерства будут ощущаться по всей Европе еще долго после ее смерти.

Источник: rsute.ru

великие женщины изменили мир история Королева Виктория Индира Ганди
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