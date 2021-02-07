Что можно сделать из лаваша

Готовить закуски из лаваша легко и просто

Иногда мы голову ломаем, что быстро приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень вкусный и быстрый завтрак за 15-20 минут вместе с приготовлением. В результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.

Кунжут (по желанию) - по вкусу

Помидор (или соленый огурец) - около 60 г

Пошаговый фото рецепт



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №1 Сыр натереть на терке. Помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №2 Лаваш сложить пополам и вырезать из него 2 круга диаметром, соответствующим диаметру сковороды (у меня сковорода 24 см).



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №3 Выложить один круг лаваша на сковороду. Распределить сверху половину сыра.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №4 Яйца взбить вилкой, подсолить (в зависимости от солёности сыра) и поперчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №5 Сверху выложить колбасу и помидоры (вместо помидоров можно использовать соленые огурцы).

Приправить чёрным перцем.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №7 Накрыть всё вторым кругом лаваша и немного придавить.

Накрыть сковороду крышкой и жарить лаваш с начинкой 5 минут. Огонь должен быть умеренным, чтобы лаваш не подгорел.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №8 При желании можно смазать верхний лаваш оставшимся яйцом или водой и посыпать сверху кунжутом.



Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №9 Через 5 минут перевернуть лепёшку из лаваша с начинкой и жарить под крышкой еще 4-5 минут с другой стороны.