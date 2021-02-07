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Что можно сделать из лаваша

14:00 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Сырные палочки из лаваша слишком быстро исчезают со стола. Самое главное - не готовить их слишком часто, потому что дети постоянно будут просить их приготовить.

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Готовить закуски из лаваша легко и просто

Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами

Иногда мы голову ломаем, что быстро приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень вкусный и быстрый завтрак за 15-20 минут вместе с приготовлением. В результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.

Продукты
Лаваш тонкий - 1 большой лист
Сыр - 100 г
Колбаса - 100 г
Помидор (или соленый огурец) - около 60 г
Яйца - 2 шт.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Кунжут (по желанию) - по вкусу
Пошаговый фото рецепт
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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №1

Сыр натереть на терке. Помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №2

Лаваш сложить пополам и вырезать из него 2 круга диаметром, соответствующим диаметру сковороды (у меня сковорода 24 см).

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №3

Выложить один круг лаваша на сковороду. Распределить сверху половину сыра.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №4

Яйца взбить вилкой, подсолить (в зависимости от солёности сыра) и поперчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №5

Сверху выложить колбасу и помидоры (вместо помидоров можно использовать соленые огурцы).

Приправить чёрным перцем.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №6

Сверху равномерно выложить вторую часть сыра.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №7

Накрыть всё вторым кругом лаваша и немного придавить.
Накрыть сковороду крышкой и жарить лаваш с начинкой 5 минут. Огонь должен быть умеренным, чтобы лаваш не подгорел.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №8

При желании можно смазать верхний лаваш оставшимся яйцом или водой и посыпать сверху кунжутом.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №9

Через 5 минут перевернуть лепёшку из лаваша с начинкой и жарить под крышкой еще 4-5 минут с другой стороны.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №10

Перевернуть сковороду с лепёшкой на блюдо для подачи или доску.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №11

Разрезать лепёшку на части.

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Фото приготовления рецепта: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами - шаг №12

Быстрый и вкусный завтрак из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами готов!

Приятного аппетита!

Закуска "Сырные палочки" из лаваша

Такие сырные палочки из лаваша слишком быстро исчезают со стола. Самое главное - не готовить их слишком часто, потому что дети постоянно будут просить их приготовить. Сказать откровенно - не только дети. Мне и самой они очень нравятся.

Продукты
Лаваш тонкий - 1 лист
Сыр (какой вам нравится) - 150 г
Чеснок - 0,5-1 зубчик
Зелень свежая, измельченная - 1-2 ст. ложки
Яйцо - 1 шт.
Сухари панировочные
Масло растительное - для жарки
Пошаговый фото рецепт
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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №1

Как приготовить закуску "Сырные палочки" из лаваша за 10 минут:

Сыр натрите на терке. Выдавите в него чеснок.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №2

Добавьте измельченную зелень и все перемешайте.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №3

Лаваш разрежьте вдоль на полоски шириной приблизительно 15 см.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №4

Выложите на лаваш полоску сырной начинки, не доходя до краев по 1 см, и заверните лаваш с начинкой трубочкой.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №5

Оборачивайте начинку два раза.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №6

Трубочки из лаваша с сыром выкладывайте на тарелку швом вниз.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №7

Каждую трубочку обмакните в яйце и обваляйте в сухарях.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №8

Обжарьте трубочки из лаваша с сыром с двух сторон до румяности.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №9

Готовые сырные палочки выкладывайте на бумажное полотенце.

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Фото приготовления рецепта: Закуска "Сырные палочки" из лаваша - шаг №10

Приятного аппетита!

Ленивые хачапури из лаваша

Лаваш - универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд. Один из вариантов - ленивые хачапури из лаваша. Треугольнички из лаваша с начинкой из творога, сыра и зелени, обжаренные на сковороде, очень похожи по вкусу на хачапури. Получается быстро, вкусно и оригинально!

Продукты (на 3 порции)
Лаваш тонкий - 1 шт. (160 г)
Творог - 300 г
Сыр твёрдый - 50 г
Лук зелёный - 10 г
Петрушка свежая - 10 г
Масло подсолнечное - 1,5 ст.ложки + для жарки
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
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