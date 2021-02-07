Что можно сделать из лаваша

Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами
Иногда мы голову ломаем, что быстро приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень вкусный и быстрый завтрак за 15-20 минут вместе с приготовлением. В результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.
|Продукты
|Лаваш тонкий - 1 большой лист
|Сыр - 100 г
|Колбаса - 100 г
|Помидор (или соленый огурец) - около 60 г
|Яйца - 2 шт.
|Соль - по вкусу
|Перец чёрный молотый - по вкусу
|Кунжут (по желанию) - по вкусу
Сыр натереть на терке. Помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.
Лаваш сложить пополам и вырезать из него 2 круга диаметром, соответствующим диаметру сковороды (у меня сковорода 24 см).
Выложить один круг лаваша на сковороду. Распределить сверху половину сыра.
Яйца взбить вилкой, подсолить (в зависимости от солёности сыра) и поперчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.
Сверху выложить колбасу и помидоры (вместо помидоров можно использовать соленые огурцы).
Сверху равномерно выложить вторую часть сыра.
Накрыть всё вторым кругом лаваша и немного придавить.
Накрыть сковороду крышкой и жарить лаваш с начинкой 5 минут. Огонь должен быть умеренным, чтобы лаваш не подгорел.
При желании можно смазать верхний лаваш оставшимся яйцом или водой и посыпать сверху кунжутом.
Через 5 минут перевернуть лепёшку из лаваша с начинкой и жарить под крышкой еще 4-5 минут с другой стороны.
Перевернуть сковороду с лепёшкой на блюдо для подачи или доску.
Разрезать лепёшку на части.
Быстрый и вкусный завтрак из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами готов!
Закуска "Сырные палочки" из лаваша
Такие сырные палочки из лаваша слишком быстро исчезают со стола. Самое главное - не готовить их слишком часто, потому что дети постоянно будут просить их приготовить. Сказать откровенно - не только дети. Мне и самой они очень нравятся.
|Продукты
|Лаваш тонкий - 1 лист
|Сыр (какой вам нравится) - 150 г
|Чеснок - 0,5-1 зубчик
|Зелень свежая, измельченная - 1-2 ст. ложки
|Яйцо - 1 шт.
|Сухари панировочные
|Масло растительное - для жарки
Как приготовить закуску "Сырные палочки" из лаваша за 10 минут:
Сыр натрите на терке. Выдавите в него чеснок.
Добавьте измельченную зелень и все перемешайте.
Лаваш разрежьте вдоль на полоски шириной приблизительно 15 см.
Выложите на лаваш полоску сырной начинки, не доходя до краев по 1 см, и заверните лаваш с начинкой трубочкой.
Оборачивайте начинку два раза.
Трубочки из лаваша с сыром выкладывайте на тарелку швом вниз.
Каждую трубочку обмакните в яйце и обваляйте в сухарях.
Обжарьте трубочки из лаваша с сыром с двух сторон до румяности.
Готовые сырные палочки выкладывайте на бумажное полотенце.
Приятного аппетита!
Ленивые хачапури из лаваша
Лаваш - универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд. Один из вариантов - ленивые хачапури из лаваша. Треугольнички из лаваша с начинкой из творога, сыра и зелени, обжаренные на сковороде, очень похожи по вкусу на хачапури. Получается быстро, вкусно и оригинально!
|Продукты (на 3 порции)
|Лаваш тонкий - 1 шт. (160 г)
|Творог - 300 г
|Сыр твёрдый - 50 г
|Лук зелёный - 10 г
|Петрушка свежая - 10 г
|Масло подсолнечное - 1,5 ст.ложки + для жарки
|Яйцо - 1 шт.
|Соль - по вкусу
|Перец чёрный молотый - по вкусу