Как не вырастить испорченных детей?

Причина, по которой большинство из этих родителей не заставляет детей выполнять работу по дому, заключается в том, что они предпочитают, чтобы их дети сосредоточились на дополнительных занятиях.

Если ваши дети "слегка" избалованы—берите на заметку

У меня есть небольшое признание, моя неудача как родителя: я, может быть, как бы баловала своих детей. Совсем немного. Ладно, может много. Но я это исправляю! Типа, я пошла в магазин и купила доску для плакатов, волшебные маркеры, наклейки, целую челку.

И вы знаете, что это может означать только пару вещей: серьезный школьный проект, эпическую схему работы по дому или, в некоторых случаях, сэндвич-доску, чтобы публично опозорить вашего юного вора. Поскольку публичное осуждение -не мой история, а в 6, 4 и 1 лет мои дети еще не участвуют ни в каких научных ярмарках, моя покупка плаката может означать только одно: график работ по дому!

Хорошо, подождите. Позвольте мне вернуться.

Я испортила своих детей.

Не совсем или ничего. Они по-прежнему подлежат воспитанию, отсюда и таблица работ. Но до сих пор я выполняла все домашние дела своего ребенка.

Даже сказать, что у моих детей есть дела по дому, будет натяжкой. Они этого не делают. Я просто случайным образом прошу их что-то сделать, и они как бы уходят, и через 20 минут я замечаю, что их дурацкие туфли / игрушки / мелки все еще валяются на полу, и снова прошу их убрать беспорядок.

Затем я снова начинаю заниматься, и через 20 минут после этого я замечаю, что они все еще не сделали ОДНОГО вещь, о которой я их просила, но к тому времени они прекрасно играют вместе в своей комнате, и любой родитель, достойный их внимания, знает просто так как вы никогда не будите спящего ребенка , вы никогда не возитесь с детьми, которые хорошо играют. Так что я в конечном итоге просто делаю эту чертову вещь сама.

Смейтесь, если хотите.

Но у мамы не хватает часов в день, чтобы умолять моих детей сделать что-то миллион раз, мне просто нужно, чтобы все было сделано, чтобы я уже могла расслабиться.

После целого дня на работе, последняя вещь , которую я хочу сделать , это провести свои вечера травить своих детей. Потому что, если вы посмотрите на это с другой стороны: нужно часами приставать к моим детям, чтобы они выполняли задание, по сравнению с 5 минутами, когда я делала это сама. Я обычно выбираю последнее, потому что так проще.

И похоже, что я не одинока.

В статье говорится, что причина, по которой большинство из этих родителей не заставляет детей выполнять работу по дому, заключается в том, что они предпочитают, чтобы их дети сосредоточились на дополнительных занятиях, таких как шахматный клуб, и других мероприятиях, которые приносят «успех».

Что ж, это все хорошо, но причина, по которой мои дети не выполняют работу по дому, далеко не так прекрасна.

Мои дети не делают работу по дому, потому что я воспитал их так, чтобы они думали, что мама и папа убирают.

Я знаю.

Мне действительно нужно пристегнуться и показать этим детям кое-что о том, как убирать за собой, верно?

Мой план: подкупить их. Я считаю это наиболее эффективным инструментом. И прежде чем вы начнете осуждать меня за Макджаджерсона, это «пособие», которое вы платите своим детям за ту работу, которую вы заставляете их делать с детства, потому что вы самый замечательный родитель КОГДА-ЛИБО? Это тоже взяточничество. Или «мотивация», как хотите.

На выходных я набрал скорость, и теперь у меня на кухне висит огромный белый плакат с именем моего сына на одной стороне и именем дочери на другой.

Я позволяю им выбирать свои любимые наклейки, и всякий раз, когда они следуют инструкциям или проявляют инициативу, чтобы что-то убрать, или я просто хочу, чтобы они чертовски чистили зубы, чтобы они ложились спать, и я мог смотреть мои шоу, они получают наклейку . Десять наклеек - приз.

И, ОМГ, ВЫ, ПАРНИ: Почему я не включил свою домашнюю игру раньше?

Мои дети практически умоляют меня сделать работу по дому.

«Мама! Мама! Если я уберу свою спальню, могу ли я заработать наклейку?»

«Ты уже прибрался в своей спальне, Генри».

"Ну, что еще я могу сделать?"

Они прямо заняты делами. Любители стикеров.

И я просто сижу на диване с моим стаканом Мальбек, глядя сериал, как у меня нет достаточно семейной драмы в моей собственной жизни. Но в любом случае драма других людей намного лучше твоей, правда?

Я буду держать вас в курсе ситуации с графиком работы, но пока я чувствую, что мы нашли твердое золото.

Источник: yourtango