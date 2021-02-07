Как купить семена для рассады правильно: 10 распространенных ошибок

Простые пакетики стоят дешевле, но не увлекайтесь – семена из самых дешевых могут не взойти. Лучше выбирать средний сегмент, а также часть купить в красивой упаковке... скупой платит дважды.

Хорошие семена – залог отличного урожая

Поэтому важно не ошибиться с выбором. Вот какие ошибки мы совершаем:

1. Отказ от простых пакетиков

Яркие фотографии привлекают внимание. Между тем семена в простых пакетиках стоят дешевле и часто лучше всходят. Платите за семена, а не за упаковку.

2. Излишняя экономия

Простые пакетики стоят дешевле, но не увлекайтесь – семена из самых дешевых могут не взойти. Лучше выбирать средний сегмент, а также часть купить в красивой упаковке... скупой платит дважды.

3. Выбор семян по картинках на упаковках

Помнится, семена Пинки Леди я взял благодаря названию. На упаковке было фото сероватого помидора. В итоге выросли красавцы малинового цвета весом 150-200 г. К сожалению, обычно все бывает наоборот, на упаковке – красавцы, а вырастают из семян корявые да кривые. Чтобы не попасть впросак, читайте, что написано на упаковке. Эта информация подскажет, подходит для вас этот сорт или нет.

4. Отказ от покупки дражжированных семян

Да, они стоят дороже, но они этого действительно стоят. Они лучше всходят, защищены от вредителей и болезней, содержат питание для начального роста.

Дражжированные семена сеют сухими во влажную почву.

5. Выбор семян без учета климата

Старайтесь выбирать районированные сорта или проверенные временем. Для экспериментов отведите не более 25% площади. Разрекламированные новинки часто подводят.

6. Незапланированные покупки

Проходя мимо прилавка, трудно удержаться от покупки, особенно если распродажа. Старайтесь не покупать все подряд, а лучше держите под рукой список, чего надо докупить.

7. Покупка семян впрок

Семена долго не хранятся, а вскрытые пакетики – и подавно. Запаса в 25-35% достаточно, чтобы не остаться без урожая.

8. Приобретение гибридов для получения семян

С гибридов семена брать нельзя – каждый сеянец будет отличаться от другого и от материнского. Обычно в худшую сторону, но иногда результат может удивить.

Многие говорят: ничего подобного, мы сеяли семена, полученные с гибридов, и они все повторили материнское растение. Тут, я думаю, лукавит производитель, ставя литеру гибрида на сортовые семена, чтобы покупатель не занимался семеноводством, а каждый год шел за новыми семенами.

9. Невнимание к качеству семян

Проверенным должен быть не только производитель, но и продавец. Записывайте, чьи семена хорошо взошли, и на следующий год избежите многих проблем.

Проверяйте штампики срока годности, на разных пакетиках они должны по-разному располагаться. Фотографии должны быть четкими: расплывчатые – признак подделки.

10. Увлечение новинками и экзотикой

Для них отведите отдельную грядку, и только если новинка оказывается стоящей, давайте ей пропуск на грядки.

Источник: hozvo