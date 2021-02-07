Кокосовое масло от целлюлита: как применять?

Фактически кокосовое масло – это растительный жир. Внешне кокосовое масло представляет собой густую или вязкую белую массу.

Кокосовое масло является источником растительных насыщенных жирных кислот, которые, не синтезируются нашим организмом, поэтому должны поступать только извне

Кокосовое масло – прекрасное средство природного происхождения, которое эффективно борется с целлюлитом, растяжками на коже бёдер, груди, рук, ягодиц и ног. Оно обладает уникальными защитными и питательными свойствами, поэтому широко применяется как в косметологии, так и в кулинарной промышленности.

Это масло получают из плодов кокосовой пальмы – орехов, выжимая его из мякоти. Фактически кокосовое масло – это растительный жир. Внешне кокосовое масло представляет собой густую или вязкую белую массу, которая может изменять свою консистенцию при рафинировании или термической обработке.

Применение кокосового масла не имеет противопоказаний, оно совершенно гипоаллергенно, термостойкое и сохраняет свои полезные качества даже при неоднократном нагревании.

Действие кокосового масла против целлюлита

Кокосовое масло обладает широким спектром лечебного воздействия против целлюлита. Оно имеет лёгкую текстуру, огромное количество питательных веществ, не содержит в своём составе холестерина. Основными действующими веществами в борьбе с «апельсиновой коркой» являются лауриновая, каприновая, олеиновая, стеариновая, пальмитиновая и миристиновая кислоты в составе кокосового масла. Оно богато витаминами А, Е, С, и содержит в своём составе мощный увлажнитель – гиалуроновую кислоту.

Лауриновая кислота. Оказывает антисептическое воздействие на кожу. Снимает воспалительные процессы и раздражение.

Оказывает антисептическое воздействие на кожу. Снимает воспалительные процессы и раздражение. Каприновая кислота. Стимулирует снабжение эпителиальных и жировых клеток кислородом и выведение токсичных отложений.

Стимулирует снабжение эпителиальных и жировых клеток кислородом и выведение токсичных отложений. Олеиновая кислота. Эффективно расщепляет липиды, способствует выведению из организма вредного холестерина.

Эффективно расщепляет липиды, способствует выведению из организма вредного холестерина. Стеариновая кислота. Способствует увлажнению кожных покровов, восстанавливает упругость эпителия.

Способствует увлажнению кожных покровов, восстанавливает упругость эпителия. Пальмитиновая кислота. Обладает питательными свойствами, устраняет сухость кожи, предотвращает процессы структурных разрушений в клетках.

Обладает питательными свойствами, устраняет сухость кожи, предотвращает процессы структурных разрушений в клетках. Миристиновая кислота. Является антиоксидантом, продлевает молодость клеток, продуцирует выработку коллагеновых волокон, улучшая эластичность кожи.

Кокосовое масло очищает эпителий от ороговевших клеток, стимулирует процесс метаболизма в организме, тонизирует, питает кожу и выводит излишки кожного жира из организма. Также способствует процессам липолиза в адипоцитах и выводит расщеплённый жир из организма.

Рецепты

Кокосовое масло входит в состав многих косметических средств, применяемых в салонах красоты для борьбы с «апельсиновой коркой». В домашних условиях кокосовое масло можно использовать в чистом виде для применения антицеллюлитных процедур: массажа или пилинга.

Массаж с кокосовым маслом

Ингредиенты: кокосовое масло.

Применение: 100 грамм кокосового масла поместить в эмалированную посуду и растопить на слабом огне до жидкой консистенции. Дать немного остыть, примерно 5 минут.

Тёплое кокосовое масло нанести массажными движениями на предварительно очищенную и распаренную зону с целлюлитом. Массировать в течение 10 минут. Затем смыть кокосовое масло тёплой водой с применением моющего средства и высушить кожу полотенцем.

Пилинг с кокосовым маслом

Ингредиенты: молотый кофе, кокосовое масло.

Применение: 200 г. кокосового масла растопить в ёмкости на лёгком огне до образования жидкой консистенции. Подождать 5 минут, пока она немного остынет. Затем в кокосовое масло добавить 2 ст. ложки молотого кофе или кофейной гущи и перемешать все ингредиенты.

Полученную смесь нанести на очищенную влажную кожу с целлюлитными образованиями и массировать в течение 15 минут круговыми, зигзагообразными и волнообразными движениями. После окончания времени скрабирования, смыть кокосовое масло с кофе тёплой водой. Высушить кожу мягким полотенцем промакивающими движениями. Затем следует нанести на кожу увлажняющее средство: крем, гель или непосредственно растопленное кокосовое масло тонким слоем.

Применение процедур с использованием кокосового масла поможет уменьшить проявления целлюлита. Тем не менее, для полного избавления от целлюлита чаще всего нужен комплексный подход, который может включать правильное питание, выполнение антицеллюлитных упражнений, LPG массаж или другие салонные процедуры.

Источник: procellulite.ru