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Сюрпризы преподнесет погода жителям Бердска 7 февраля 2021

08:24 07.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В воскресенье будет тепло, ветрено и снежно. Но уже в ночь на понедельник температура начнет понижаться.

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Плюсовая температура стоит в Бердске 7 февраля 2021

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки по Новосибирской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Температура воздуха: ночью -2, -7°С, днём -2, +3°С.

В Бердске 7 февраля столбик термометра поднимется до +2 градусов. Ожидается ветреная погода, пройдет небольшой снег. В ночь на понедельник чуть-чуть похолодает. И 8 февраля в Бердске ожидается уже минусовая температура.

гидрометцентр минусовая температура мокрый снег порывы
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