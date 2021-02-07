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Застрелили экс-главу села в здании полиции: ОМОН выпустил в него 36 пуль

08:53 07.02.2021 Фото: Telegram-канал Mash
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Абакар Капланов был убит земляками из-за земельного спора. У здания отдела собралась толпа друзей и родственников погибшего. Росгвардия начала собственное расследование. Смотрите видео.

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Бойцы ОМОН выпустили 36 пуль в бывшего главу села в Дагестане

Бывший глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов был убит земляками из-за земельного спора. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщил троюродный брат умершего Рамзан Султанов.

«Сегодня в 21:00 его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление на счет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина, добавив, что Капланов был неконфликтным. Версию о земельном споре подтверждает и МВД республики в своем Instagram.

Как уточняет Baza, выстрелов было 36 — два бойца ОМОН выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в обойме табельного пистолета Ярыгина.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону, ведомство приложит все усилия для расследования случившегося. На место преступления прибыл начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Ранее сообщалось, что в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули. По данным Baza, убийцы были бойцами ОМОН. У здания отдела собралась толпа друзей и родственников Капланова.

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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

выстрел Дагестан конфликт убийцы угрозыск Абакар Капланов
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