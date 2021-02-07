Когда РПЦ снимет ограничения по коронавирусу в храмах, стало известно

Пока правилами предписывается отказ от целования креста, а также ужесточаются санитарные правила при совершении крещения, причасти и соборования.

Русская православная церковь не планирует отменять коронавирусные ограничения в храмах

Русская православная церковь не планирует отменять коронавирусные ограничения в храмах, пока не закончится пандемия, сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

«Нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые уже были приняты. Я думаю, что мы будем соблюдать те меры, которые с самого начала были предписаны нашим патриархом и Священным синодом, и будем ждать того момента, когда пандемия окончательно нас покинет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил правила при проведении богослужений в марте 2020 года. В частности, предписывается отказ от целования креста, а также ужесточаются санитарные правила при совершении крещения, причасти и соборования.