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Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько их выявили за сутки на 7 февраля

10:53 07.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее число заболевших новой инфекцией бердчан превысило 1300.

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В Бердске зарегистрировано 1305 случаев коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько их выявили за сутки на 7 февраляПри этих симптомах коронавируса необходимо срочно бежать к врачу, заявил врачЕщё 1321 новостей

По данным оперативного штаба, на 7 февраля 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 217 жителей города. Из них 40 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1231 пациент. За последние сутки не брали анализов на коронавирусную инфекцию. Накануне взяли 100. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 7 февраля, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1305 случаев заболевания коронавирусом.

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