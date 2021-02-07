Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько их выявили за сутки на 7 февраля

В Бердске зарегистрировано 1305 случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, на 7 февраля 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 217 жителей города. Из них 40 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1231 пациент. За последние сутки не брали анализов на коронавирусную инфекцию. Накануне взяли 100. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 7 февраля, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1305 случаев заболевания коронавирусом.