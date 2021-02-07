После гибели 2-летнего мальчика в сауне начал проверку СК Новосибирска Ребенок утонул на дне рождения

Не исключено, что против родителей может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в бассейне

В Новосибирской области проводится проверка по факту смерти ребенка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту утопления ребенка в бассейне одного из центров отдыха.

-Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент ребёнок погрузился в чашу бассейна и был обнаружен взрослыми без признаков жизни. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведены осмотр места происшествия, опросы участников мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза, - рассказали в СК.

По результатам проверки, с учетом собранных материалов, будет принято процессуальное решение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия произошла новосибирской сауне «Майами Бис». Утонул 2-летний сын бизнесмена с Алтая на праздновании дня рождения. Проход к бассейну закрыли, но один из малышей нашел путь и свалился в воду. Взрослые его нашли уже утонувшим.

Семья, в которой случилось горе, характеризуется положительно, это предприниматели с Алтая. На учете, как неблагополучные или пьющие, не состоят.

— По факту ЧП проводится проверка, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Не исключено, что против родителей может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» за то, что не уследили за ребенком. Это до трех лет лишения свободы.