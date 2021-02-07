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Экипаж разбившегося самолета Путин наградил посмертно. В Катастрофе погибли 6 человек

12:40 07.02.2021 Фото: kremlin.ru
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Трагедия произошла в 2017 году в Хабаровском крае. Тогда удалось выжить только ребенку. Три члена экипажа награждены орденами Мужества.

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества пилотов, которые погибли при крушении самолета 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае. Указ размещен на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия »Хабаровские авиалинии« (посмертно)», — говорится в документе.

Двухмоторный самолёт L-410 потерпел крушение в районе населённого пункта Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября 2017 года. В результате погибли 6 человек, выжил ребенок, напоминает ПГ.

2017 пилоты погибли самолет хабаровский край Владимир Путин
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