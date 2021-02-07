Экипаж разбившегося самолета Путин наградил посмертно. В Катастрофе погибли 6 человек

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества пилотов, которые погибли при крушении самолета 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае. Указ размещен на сайте Кремля.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия »Хабаровские авиалинии« (посмертно)», — говорится в документе.
Двухмоторный самолёт L-410 потерпел крушение в районе населённого пункта Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября 2017 года. В результате погибли 6 человек, выжил ребенок, напоминает ПГ.