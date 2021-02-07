Экипаж разбившегося самолета Путин наградил посмертно. В Катастрофе погибли 6 человек

Трагедия произошла в 2017 году в Хабаровском крае. Тогда удалось выжить только ребенку. Три члена экипажа награждены орденами Мужества.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества пилотов, которые погибли при крушении самолета 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае. Указ размещен на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия »Хабаровские авиалинии« (посмертно)», — говорится в документе.

Двухмоторный самолёт L-410 потерпел крушение в районе населённого пункта Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября 2017 года. В результате погибли 6 человек, выжил ребенок, напоминает ПГ.