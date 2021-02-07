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Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

10:46 07.02.2021 Фото: wikipedia
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Гендиректор "Первого канала" получил награду "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

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Константин Эрнст

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора телекомпании «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ размещен на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.

Таким же Орденом награжден худрук Александринского театра Валерий Фокин — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Кроме этого, Ордена дружбы удостоился советник президента «Российской академии художеств» Андрей Хазин, медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — председатель Нижегородского областного отделения «Союза художников России» Владимир Величко и другие.

директор телекомпании за заслуги пред отечеством орден Константин Эрнст Владимир Путин Первый канал
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