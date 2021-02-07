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Сбила насмерть шедшего по середине дороги Toyota в Новосибирской области

11:16 07.02.2021 Фото: АСТ-54
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Пешеход был в темной одежде, без светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина в возрасте около 40 лет скончался от полученных травм.

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Автомобиль получил серьезные повреждения после наезда на пешехода

Вечером в субботу в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщили в региональном  управлении МВД.

6 февраля около 19:10 водитель 1971 г.р., управляя автомобилем  Toyota, двигался по автодороге Чистоозерное-Купино (старое направление) со стороны р. п. Чистоозерное в сторону Купино. Не доезжая 1 км до города, он допустил наезд на пешехода, который следовал по центру проезжей части в попутном направлении. Пешеход был в темной одежде, без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход - мужчина, возраст около 40 лет - скончался от полученных травм.

ДТП наезд на пешехода смерть ГУ МВД по НСО
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От редакции

Почему шел по проезжей части?

Аноним, 07 февраля 2021 12:06
НВР:
Он шол в надежде, что его увидят и подвезут, даже если он был и слегка выпивши.

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