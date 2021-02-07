Сбила насмерть шедшего по середине дороги Toyota в Новосибирской области

Пешеход был в темной одежде, без светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина в возрасте около 40 лет скончался от полученных травм.

Автомобиль получил серьезные повреждения после наезда на пешехода

Вечером в субботу в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщили в региональном управлении МВД.

6 февраля около 19:10 водитель 1971 г.р., управляя автомобилем Toyota, двигался по автодороге Чистоозерное-Купино (старое направление) со стороны р. п. Чистоозерное в сторону Купино. Не доезжая 1 км до города, он допустил наезд на пешехода, который следовал по центру проезжей части в попутном направлении. Пешеход был в темной одежде, без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход - мужчина, возраст около 40 лет - скончался от полученных травм.