Название каждого дня недели до Дня Святого Валентина: и что обязательно-обязательно нужно сделать в каждый из семи дней, начиная с 7 февраля

В День роз, 7 февраля, люди дарят своим близким желтые, красные или розовые розы. А что делать 8 февраля?

Любовь витает в атмосфере и зажигает сердца каждого

Если вы любите все, что касается Дня святого Валентина, вы будете вне себя от радости, узнав, что в некоторых местах в этом мире 14 февраля не только особенный день, но и вся предстоящая неделя посвящена романтическим представлениям и выражениям привязанности.

Романтики Индии , Непала и Бангладеш, например, отмечают семь дней любви, известных как Неделя святого Валентина.

Список дней недели святого Валентина в 2021 году

1. День розы: воскресенье, 7 февраля 2021 г.

2. День предложения: понедельник, 8 февраля 2021 г.

3. День шоколада: вторник, 9 февраля 2021 г.

4. День Тедди: среда, 10 февраля 2021 г.

5. День обещаний: четверг, 11 февраля 2021 г.

6. День объятий: пятница, 12 февраля 2021 г.

7. День поцелуя: суббота, 13 февраля 2021 г.

8. День святого Валентина: воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Что происходит каждый день недели Святого Валентина?

День роз

В День роз, 7 февраля, люди дарят своим близким желтые, красные или розовые розы.

Предложить день

Второй день недели Святого Валентина - это день, когда рекомендуется выразить свою любовь, сделав предложение руки и сердца своей девушке или парню. Правильно, любовь витает в атмосфере и зажигает сердца каждого! Обморок.

День шоколада: 9 февраля.

Этот день предназначен для распространения любви и счастья через дар шоколада.

День Тедди: 10 февраля

Как вы уже догадались, в День Тедди люди дарят плюшевых мишек всех размеров тем, кого они любят.

День обещания: 11 февраля

В День Обещания люди не только дают новые особые обещания своей любви, но и выполняют любые обещания, которые они еще не выполнили.

День объятий: 12 февраля

В день объятий обнимаются, чтобы окутать тех, кто для вас особенный, любовью и теплом.

День поцелуя: 13 февраля.

Это не редкость, когда поцелуи остаются на второй план для пар, которые были вместе долгое время. В День поцелуев это шоу близости и привязанности становится особым и значимым приоритетом.

День всех влюбленных: 14 февраля.

День святого Валентина отмечается по-разному во всем мире, но, пожалуй, чаще всего, обмениваясь подарками, отправляя любовные записки и выделяя время, чтобы провести с партнером.

Если вы хотите присоединиться к веселью и отпраздновать День предложения, вам не нужно полагаться на чьи-либо идеи. Вы можете просто проявить искренние чувства к любимому человеку и выразить свою любовь по-своему. Тем не менее, некоторые вдохновляющие цитаты о любви могут упростить задачу, если вы не совсем уверены, что сказать.

Как и в любой другой день в году, День предложения не требует поиска идеальной розы, подарка или высказываний, чтобы вы могли сделать предложение своему партнеру. Все дело в ваших настоящих, сильных чувствах любви и страсти.

Вот 10 любовных цитат, которые вы можете использовать в качестве вдохновения для предложения на День предложения своей единственной настоящей любви 8 февраля 2020 года - поднялись в руки.

10 котировок на день предложения

1. «Течение настоящей любви никогда не было гладким». - Уильям Шекспир

2. «Настоящая любовь - редкость, но настоящая дружба - реже». - Жан де Лафонтен

3. «Истинные любовные истории никогда не заканчиваются». - Ричард Бах

4. «Ничто не может принести в дом настоящего чувства безопасности, кроме настоящей любви». - Билли Грэм

5. «Настоящая любовь не приходит к вам, она должна быть внутри вас». - Джулия Робертс

6. «Истинную любовь нельзя найти там, где ее нет, и нельзя отрицать там, где она есть». - Торквато Тассо

7. «Жизнь - игра, а настоящая любовь - трофей». - Руфус Уэйнрайт

8. «К добру и истинной любви всегда присущ страх». - Франсуа Рабл

9. «Истинная любовь бескорыстна. Он готов к жертвам ». - Садху Васвани

10. «Настоящая любовь все несет, все обеспечивает и побеждает!» - Дада Васванн

Удачи и счастливого Дня предложений!

Источник: yourtango