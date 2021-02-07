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Какую валюту опасно покупать и почему, объяснил эксперт

15:48 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Текущий курс отражает высокие санкционные риски, если они не воплотятся, то на фоне высоких цен на нефть и восстановления экономики рубль может лидировать среди прочих валют.

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Китайский юань—одна из немногих валют,показавшая стабильность во время коронакризиса

Несмотря на то, что прогнозировать динамику валютных курсов сложно в силу меняющихся факторов, на фоне масштабного выкупа мировыми центробанками активов с рынка и снижения ключевых ставок большинство из них подвержены ослаблению. Такой риск есть как у ведущих валют – например, евро, так и у традиционных валют-убежищ, к примеру, японской иены и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Апофеозом конкурентной девальвации стало стремление Дональда Трампа ослабить доллар всеми правдами и неправдами. "В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)", — указал он.

При этом по соотношению объема программы количественного смягчения к ВВП темпы выкупа активов у ЕЦБ опережают аналогичный показатель Федрезерва, а воздействие COVID-19 на экономику еврозоны оказалось сильнее. Таким образом, евро – один из вероятных кандидатов на ослабление в ближайшее время.

В сложном положении могут оказаться валюты, традиционно используемые в качестве убежища в период рисков, такие, как японская иена и швейцарский франк. Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из них могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на определенное время просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии для смягчения неопределенности для финансового сектора из-за Brexit.

Напротив, неплохие шансы на укрепление у китайского юаня, поскольку Китай оказался единственной страной в G20, которая показала положительную динамику экономики в 2020 году и в ближайшие годы потеснит США с первого места по номинальному ВВП. Среди валют развивающихся стран, как ни странно, хорошие позиции у рубля. Текущий курс отражает высокие санкционные риски, если они не воплотятся, то на фоне высоких цен на нефть и восстановления экономики рубль может лидировать среди прочих валют emerging markets в этом году, заключил Коган.

валюты доллар евро иена рубль юань
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