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Слетели с рельсов под откос 17 вагонов: Задержат поезд Владивосток-Москва на неопределенное время

10:13 07.02.2021 Фото: chita.ru
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На восстановление пути потребуется не менее суток. Серьёзно повреждены 2 пути, снесли 2 опоры, 17 вагонов под откосом — 14 слетели. Три ремонтно-строительных поезда туда едут.

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Схема крушения грузового поезда

На станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края, где произошел сход 17 вагонов грузового поезда, приостановлено движение. Из-за этого задержится пассажирский поезд дальнего следования №61 сообщением Владивосток - Москва. Он будет ожидать окончания ремонтных работ на станции Могоча.

"Пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - сообщается на сайте ЗабЖД.

Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд №6220 сообщением Зилово - Ксеньевская.

Потребуется не меньше суток на устранение последствий схода 17 вагонов грузового поезда на станции Нанагры Могочинского района в Забайкальском крае, сообщил ИА «Чита.Ру» 7 февраля вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.

Сход вагонов с углём произошёл 7 февраля в 5.56. Грузовой поезд следовал по маршруту «Челутай – Ванино». Авария спровоцировала задержку 4 пассажирских поездов.

«Время восстановления — не меньше 12 часов. Мне кажется, это слишком оптимистично. Там серьёзно повреждены 2 пути, снесли 2 опоры, 17 вагонов под откосом — 14 слетели. Три ремонтно-строительных поезда туда едут. Думаю, сутки будут устранять, чтобы хотя бы по одному пути организовать реверсное движение и вперёд пропустить пассажирские поезда», — рассказал Гурулёв.

Напомним, что пострадавших в результате ЧП не было, но нарушен габарит четного пути и наклонена одна электроопора. Последствия аварии устраняются силами двух восстановительных поездов. На месте работают оперативный штаб под руководством начальника дороги Александра Скачкова и комиссия ЗабЖД. В работах участвуют 120 сотрудников путевого комплекса.

вагон железная дорога пассажир поезд Андрей Гурулёв
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