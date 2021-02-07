Красота из TikTok - темные круги под глазами в тренде

Некоторые отмечали, что темная пигментация вокруг глаз часто является этнической характеристикой, особенно для лиц азиатского или ближневосточного происхождения.

Темные круги под глазами решили вывести в тренд

Недавняя тенденция TikTok заставила членов косметического сообщества накрасить глаза, чтобы создать вид темных кругов.

Один пост, демонстрирующий эту технику, созданный моделью и влиятельным лицом Сарой Карстенс в конце декабря 2020 года, получил более миллиона лайков.

В видео 19-летняя девушка произносит слова ремикса на «Greek Tragedy» группы Wombats, размазывая темно-красную помаду под своими большими голубыми глазами.

Карстенс объяснила свои намерения в интервью : «Вся цель - нормализовать темные круги под глазами», - сказала она.

«Это может быть красиво», - заявил Карстенс. Кроме того, она добавила: «Мы поколение Z. Мы все устали, и у нас плохой график сна».

Затем последовали другие видео, вдохновленные Сарой. Некоторые пользователи приветствовали эту тенденцию, заявив, что она помогает им справиться с их неуверенностью .

«Мы наконец сделаем это трендом?» один комментарий прочитал. "Я так счастлив. Мои чемоданы огромны ».

Однако другие не согласились с внешним видом по нескольким причинам.

Некоторые возмущались тем, что их неуверенность превращалась в товар.

«Что делает TikTok, так это то, что они принимают неуверенность людей и используют их как тенденцию, а когда они стареют, они их выбрасывают», - критиковал один пользователь.

Некоторые отмечали, что темная пигментация вокруг глаз часто является этнической характеристикой, особенно для лиц азиатского или ближневосточного происхождения.

Сиддхи Уппалададиум, 17-летняя девушка индийского происхождения из Нью-Джерси, сказала: «У цветных людей всегда есть эти темные мешки под глазами, потому что мы более склонны к гиперпигментации. Когда кто-то принимает это, нас как будто высмеивают и наказывают. потому что в моде это меня немного расстраивает ».

Люди с генетическими кругами под глазами часто сталкивались с публичными порицаниями или издевательствами за несоответствие западным стандартам красоты .

Пластический хирург и эксперт по уходу за кожей доктор Танудж Накра объяснил, что « люди всех национальностей со средним и высоким уровнем меланина восприимчивы к темным кругам, вызванным гиперпигментацией».

По поводу давления на этих людей, чтобы они осветили эту статью, Накра сказал: «Нельзя недооценивать глобальное подсознательное стремление к тому, чтобы более пигментированные культуры казались« более белыми », как иронический ответ на системный расизм».

В свете этого некоторые считают оскорбительным, что белые женщины, которые уже соответствуют западным стандартам красоты, получают положительное внимание из-за той же характеристики, которая была источником стыда для некоторых меньшинств.

Реакция напоминает прошлогоднюю тенденцию «лисьего глаза» , которая считалась оскорбительной для некоторых азиатских национальностей.

Другие опасались, что эта тенденция увеличит психические заболевания или нездоровые привычки, такие как употребление наркотиков.

Один сравнил это с феноменом «героинового шика» 90-х, который поощрял опасные привычки ради эстетики.

Отличительными чертами образа «героиновый шик» стали темные круги, бледная кожа и худощавая фигура.

Судя по названию, это поветрие восхваляло употребление сильнодействующих наркотиков.

Героиновый шик был визитной карточкой таких моделей, как Кейт Мосс , которая пристрастилась к кокаину .

Благодаря одобрению индустрией моды образа тела, состоящего из кожи и костей, по всей стране наблюдался всплеск числа людей, проходящих курс реабилитации по поводу расстройств пищевого поведения.

Несмотря на попытки воспрепятствовать пропаганде вредного поведения, героиновый шик никогда не выходил из моды, и многие современные тенденции содержат отголоски той эпохи.

В свете этого «новая» тенденция к косметике под глазами далеко не новаторская.

Сегодня популярные средства массовой информации предприняли шаги для поддержки более здоровых и всеобъемлющих стандартов красоты .

Является ли тренд темного круга в TikTok всего лишь безобидным макияжем или это означает потенциальный шаг назад для общества?

Источник: yourtango