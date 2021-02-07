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Самое опасное лекарство в домашней аптечке назвал доктор Мясников

13:55 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Врач подчеркнул, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено.

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Подумайте, может стоит прислушаться к совету врача

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки.

По мнению врача, неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту.

"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — пояснил Мясников.

Врач подчеркнул, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. Они могут резко снизить давление, что приведет к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности. Мясников порекомендовал убрать подобные препараты из домашней аптечки.

аптечка давление опасное лекарство телеведущий Александр Мясников
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