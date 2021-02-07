Повысили военные выплаты с 7 февраля 2021: Узнайте, на сколько прибавили

Увеличение касается единовременных пособий, ежемесячных компенсаций, страховых выплат, которые полагаются военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, а также отставникам.

Постановление правительства вступает в силу 7 февраля

Ежемесячные компенсации и пособия военнослужащим, полицейским и сотрудникам национальной гвардии проиндексировали на 3,7 процента. Такое постановление правительства вступает в силу 7 февраля.

Увеличение касается единовременных пособий, ежемесячных компенсаций, страховых выплат, которые полагаются военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы, полицейским, сотрудникам национальной гвардии и противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Также в постановлении речь идёт о выплатах в случае гибели военного или полицейского при исполнении обязанностей, и в случае получения травм на службе.

Согласно постановлению, указанные выплаты увеличены на 3,7 процента с 1 января 2021 года.